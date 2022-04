Tager afstand fra Nadim: Det er ikke kønt

Stanis Elsborg forstår ikke, at Nadia Nadim kan agere ambassadør for VM i Qatar. Aprilsnar eller ej

Nadia Nadim er officiel ambassadør for VM-slutrunden i Qatar.

Eller er hun?

Fredag morgen og formiddag drev hun gæk med sine følgere og medierne ved først at smække en story på sin Instagram-konto, hvor hun ved siden af VM-pokalen skrev, at hun nu var ambassadør. Som Peter Schmeichel var det i 2018, og som David Beckham, Samuel Eto’o med flere er i år.

Så gik der et par timer, og skrev hun samme sted flankeret af et billede af hende selv, ’aprilsnar’. Dog uden konkret at skrive, at de to ting hænger sammen.

Skaden er dog sket for længe siden.

Det mener Stanis Elsborg, der er senioranalytiker for organisationen Play the Game, som arbejder for at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international idræt.

'Ville ikke komme bag på mig'

I en snak med Ekstra Bladet understreger han, at det sådan set er underordnet, om hun officielt er ambassadør eller ej.

- Det ville ikke komme bag på mig, hvis det var officielt, siger Elsborg.

- Hun er jo dernede og laver ambassadør-ting. Hun poster jo ting på Instagram, hvor det er tydeligt, at hun er til stede. På den måde promoverer hun jo slutrunden. Igen. Som sidst.

Han hæfter sig ikke så meget ved, om der er tale om en aprilsnar.

- Hun formår med det her at skabe opmærksomhed om arrangementet. Om hun er ambassadør eller ej. Hun er jo dernede. Mon ikke der er en snert af sandhed i det. Måske er de bare så dygtige til at lave pr, så de lægger det her ud og lurer, hvilken vej vinden blæser.

Stanis Elsborg minder om FIFA’s ageren i forbindelse med Nadia Nadims besøg i december, hvor hun i første omgang var afsted for at få behandling for en skade, og hvor hun så efterfølgende deltog ved Arab Cup sammen med blandt andre Beckham og Yaya Touré.

'Det er jo en god historie for dem'

- Dengang lå der en stort anlagt artikel på Qatars officielle VM-side, og de var også lynhurtige til at lave en video, hvor man ser hende besøge afghanske flygtninge. Hendes forhistorie gør, at flygtninge og børn har en særlig plads.

- Det er jo en god historie for dem, tilføjer han.

I en af hendes opslag fortæller hun begejstret, at hun står og ser en show-kamp, der har deltagelse af blandt andre Didier Drogba. Og den ivorianske superstjerne er langt fra den eneste kendis, der valser rundt i Qatar i disse dage. Listen er lang.

- Qatar vil have så mange stjerner med til at fortælle, at det bliver unik begivenhed. Det bliver hun en del af. Igen.

- Hun er bare en i rækken. På den måde er det ikke særligt, det hun gør. Der er jo en perlerække af sportsfolk dernede. Det er ikke noget kønt syn.

- Men værtskabet er en skamplet i idrætshistorien, og det skal man ikke promovere. Jeg ville mene, at hun burde bruge sin stemme på en anden måde. På at bruge sin position som stjerne ved at påpege kritiske ting.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Det hjælper ikke DBU

Hverken direktør Jakob Jensen eller landstræner Lars Søndergaard var meget for at sige noget om Nadia Nadims påståede ambassadør-rolle fredag.

Til TV 2 Sporten sagde Jakob Jensen, at hun må gøre, hvad hun har lyst til, men at han ville have sagt til hende, at det ikke var en god idé. Hvis hun altså vel at mærke havde informeret DBU om det forinden.

For det gjorde hun ikke.

- Det her hjælper jo ikke DBU’s sag. De vil gerne stå på mål for, at de har haft en kritisk dialog de seneste fem års tid. Den dialog bidrager hun ikke til med det her, siger Stanis Elsborg til Ekstra Bladet.

Hvordan DBU bør forholde sig til Nadim fremover, ønsker Stanis Elsborg ikke at give udtryk for.

- Det må være op til DBU, om hun skal fortsætte på landsholdet, siger han.

34-årige Nadia Nadim har siden debuten i 2009 spillede 99 A-landskampe for Danmark. Hun har scoret 38 mål og er to gange blevet kåret som årets spiller i Danmark.