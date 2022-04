Tager afstand fra Nadim: - Hun bør tage konsekvensen

Nadia Nadims arbejde for FIFA forud for VM i Qatar er ikke foreneligt med hendes ambassadørrolle hos Unesco

Fredag kunne Nadia Nadim annoncere, at hun er blevet FIFA-ambassadør forud for VM i Qatar, men den nye tjans kan meget let koste en anden af den 34-årige angribers titler.

Nadia Nadim bryster sig således af at være ambassadør for Unesco, der er en international FN-organisation med fokus på kultur og uddannelse.

Men her mener man ikke, at Nadia Nadims nye rolle som VM-ambassadør er forenelig med en ambassadørrolle for dem.

- Jeg vil opfordre Nadim til at frasige sig sin ambassadørpost for Unesco. Unescos værdier - centreret omkring menneskerettigheder - kan ikke forenes med det, Qatar står for, skriver Elsebeth Gerner, der er formand for den danske UNESCO-nationalkommission, i en sms til Ekstra Bladet.

- Hvad Nadim har af vædier og holdninger, er hendes egen sag. Men hun bør tage konsekvensen af dem.

Nadia Nadim er direkte tilknyttet Unescocentralt, og det er derfor ikke delegationen i Danmark, der kan tage endeligt stilling til, hvorvidt den danske stjerne kan beholde sin rolle eller ej.

Ekstra Bladet har indtil videre forgæves forsøgt at få en kommentar fra Unescos hovedkontor, ligesom Nadia Nadim heller ikke har nogen kommentarer til Ekstra Bladet.

Det er ikke første gang, den danske afdeling af organisationen kritiserer Nadia Nadim for hendes relationer til FIFA og Qatar.

I december fortalte Elsebeth Gerner til B.T., at hun mente, at Nadia Nadim var gået over stregen, da hun besøgte og promoverede Qatar i december sidste år.

Ved den lejlighed gjorde DBU det også klart, at man ikke ville associeres med Nadims besøg i Qatar.

Ekstra Bladet mødte Nadia Nadim i Qatar forleden - det kan du læse mere om her.

Den danske Spillerforening har taget afstand fra Nadim, hvilket du kan læse om her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Den beslutning vil udløse jordskælv i AGF