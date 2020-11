Tager ingen chancer: Hjulmand sender spiller hjem

Magnus Kofod Andersen er sendt hjem fra landsholdslejren, fordi en FCN-spiller er testet positiv for coronavirus

Der tages ingen chancer i den danske landsholdslejr.

Den mulige debutant Magnus Kofod Andersen er sendt hjem, fordi hans holdkammerat Peter Vindahl Jensen fra FC Nordsjælland er testet positiv for coronavirus.

Det skriver DBU på Twitter.

Superliga-klub ramt af corona

Kofod har selv afleveret en negativ test i lejren, men for at være på den sikre side isoleres han ligesom resten af FC Nordsjælland-truppen.

21-årige Magnus Kofod stod ellers over for en mulig debut for det danske landshold.

Han var blandt de efterudtagede spillere på grund af situationen med de danske spillere med bopæl i England, som ikke må rejse hjem til Danmark.

Sammen med Oliver Abildgaard blev han først udtaget mandag, og dermed nåede han ikke engang at være samlet med resten af landsholdet i et døgn, inden han måtte forlade lejren igen.

Artiklen fortsætter under billedet..

Magnus Kofod (nummer tre fra venstre) kommer ikke i spil til landskampen mod Sverige onsdag. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Dermed er han ikke i spil til venskabskampen mod Sverige onsdag, og det forventes ikke, at han er aktuel til Nations League-kampene mod Island og Belgien, selvom han holder sig virusfri.

Ifølge DBU er det fortsat håbet, at Kofod slutter sig til U21-landsholdet senere på ugen.

Udover FCN-målmanden Peter Vindahl Jensen er også klubbens målmandstræner smittet med coronavirus.

Bendtners boligkvaler: - Tror der kommer bud denne uge

Afsløring: Sådan blev Ståle fyret