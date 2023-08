Tager særlige hensyn til Højlund

Rasmus Højlund har endnu ikke fået debut for Manchester United.

Men han er stærkt på vej.

Det har landstræner Kasper Hjulmand konstateret ved selvsyn, når han har besøgt Danmarks dyreste fodboldspiller i Manchester for nylig.

Rasmus Højlund får måske debut for Manchester United i weekenden mod Arsenal. Foto: Darren Staples/Ritzau Scanpix

- Der er en god mulighed for, at Rasmus får spilleminutter allerede i weekenden.

- Men det er klart, at vi kommer til at dosere ham. Han kommer ikke til at spille to gange 90 minutter i kampene mod San Marino og Finland, siger Kasper Hjulmand.

Derved signalerer landstræneren også, at Højlund sandsynligvis bliver gemt til Finlands-kampen, som er topprioritet i forhold til at hente en sejr.

Jonas Wind har scoret fire mål i to kampe og er i forrygende kampform. Foto: Marius Becker/Ritzau Scanpix

- Rasmus er en meget vigtig brik for os i forhold til kampen mod Finland. Derfor handler det for os om, at vi lægger en plan, hvor vi får mest ud af ham, pointerer Kasper Hjulmand, der ikke afviser, at der kan blive plads til både Højlund og Jonas Wind samtidig på holdet.

- Jonas har aldrig været bedre. Han er flyvende for tiden. Ingen siger jo, at vi ikke kan spille både med Rasmus og Jonas samtidig, siger Kasper Hjulmand lidt kryptisk.