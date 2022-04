Tager skarpt afstand fra Nadim

Spillerforeningen er ikke begejstret for, at Nadia Nadim har valgt at blive VM-ambassadør i Qatar

Det har taget et par dage, men nu har FIFA, det internationale fodboldforbund, omsider bekræftet, at Nadia Nadim er blevet VM-ambassadør for slutrunden i Qatar til vinter.

Og det falder på ingen måder i god jord hos Spillerforeningen i Danmark, hvor direktør Michael Sahl Hansen tager kraftigt afstand fra Nadims beslutning.

- Alt, hvad Qatar står for, er ikke noget vi i Spillerforeningen kan bakke op omkring.

- Nadim har ikke spurgt os til råds, men havde hun gjort det, så havde vi på ingen måder anbefalet hende at blive VM-ambassadør, siger Michael Sahl Hansen til Ekstra Bladet.

Med sin beslutning om at sige ja til jobbet som ambassadør blåstempler hun samtidig Qatars regime, hvor menneskerettigheder ikke står særlig højt på listen, lige som Qatar ikke respekterer homoseksuelle.

Nadia Nadim var på plads ved VM-lodtrækningen i fredags. Nu skal hun være VM-ambassadør for FIFA. Foto: Lars Poulsen.

Der har ikke været noget fremme om, hvor stor en økonomisk belønning, som Nadia Nadim modtager som VM-ambassadør. Men gratis, gør hun det næppe.

David Beckham er en af de størst profilerede VM-ambassadører. Han menes at modtage et beløb i niveauet 1,3 mia. kr.

Om Nadim fortsat kan repræsentere Danmark i landsholdsregi, vil Michael Sahl Hansen ikke blande sig i.

- Det er helt op til DBU og landstræneren at beslutte. Det ligger uden for vores regi, påpeger han.

Nadia Nadim står noteret for 99 landskampe. Det er yderst tvivlsomt om hun får flere, efter hun er blevet VM-ambassadør for Qatar. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix.

Da konflikten huserede mellem kvindelandsholdet og DBU i 2017, var Nadia Nadim, ifølge Ekstra Bladets oplysninger, en af dem, der ønskede at bryde ud fra fællesskabet blandt landsholdsspillerne.

Nadim er desuden heller ikke medlem af Spilleforeningen.

Nadia Nadim står aktuelt noteret for 99 landskampe for Danmark. Hun er i gang med genoptræning efter en skade og har derfor været uaktuel til de to forestående VM-kvalifikationskampe mod Malta på fredag på udebane og på tirsdag mod Aserbajdsjan på hjemmebane.

Nadim ventes først spilleklar, når Danmark skal spille EM til sommer. 8. juli spiller de åbningskamp mod Tyskland på Brentford Community Stadium i London. Til den tid er det så spørgsmålet om landstræner Lars Søndergaard overhovedet vil udtage Nadim.