Taler med Ståle

HELSINGØR (Ekstra Bladet): Selvom det nok fortsat har lange udsigter, så indtager et comeback i FC København stadig en prominent plads i Thomas Delaneys sind.

Og linjen til Ståle Solbakken er fortsat åben.

- Ja, jeg tror, Ståle har god snor i alle gamle FCK’ere.

- Jeg skrev tillykke til ham efter sejren over Basaksehir. Ståle er meget kortfattet på sms i hvert fald - mere end verbalt, så der er ikke noget mere end almindelig kontakt, siger midtbanespilleren, som godt vil lege med på tanken om et comeback i den hvide trøje sammen med landsholdskolleger som Mathias Zanka Jørgensen og Andreas Cornelius.

- Idéen er da i hvert fald meget gøre, men det vil være at gabe over for meget at sige, det kan lade sig godt.

- Personligt og uden, at jeg skal tale for meget på vegne af de andre spillere, så er der mange, der godt kunne se os spille sammen der igen, lyder det med et smil fra Delaney, der dog ikke har nogen planer om at skippe Borussia Dortmund lige med det første.

Heller ikke, selvom et relativt nyt samarbejde med agenten Walid Bouzid kan ligne forberedelsen til et klubskifte.

- Jeg har snakket med ham, siden jeg spillede i Bremen. Jeg går rimeligt meget op i karriereplanlægning, så det ville være dumt at skifte agent, når man skal skifte klub, så er det da bedre at forberede sig. Det er i hvert fald ikke det signal, jeg ville sende, at jeg vil skifte klub, konstaterer Thomas Delaney, der stadig er tilfreds situationen i den store Ruhr-klub, selvom det var meget småt med spilletiden i den forgangne sæson.

- I Bundesligaen havde jeg 16 kampe (ifølge Transfermarkt er der dog blot tale om 11 kampe, red.). Jeg startede inde i alle sammen, så jeg føler klart, at jeg er en spiller, der bliver brugt, når der er en idé bag det og ikke er en indskiftningsspiller.

- Så jeg har generelt ikke været skuffet over min spilletid. Jeg har været ærgerlig over mine skader. Jeg har været ude i seks måneder, og det er selvfølgelig uheldigt. Selvfølgelig vil jeg gerne have mere spilletid, men jeg så det ikke som en decideret dårlig sæson, fastslår Thomas Delaney, der holder alle døre åbne - også den til FCK.

- Jeg har i hvert fald et par kontrakter tilbage i min karriere, og hvornår det er, det er jeg ikke så konkret omkring. Jeg ser da mig selv have en kontrakt mere i udlandet i hvert fald. Og så ser jeg også mig selv spille i FCK igen, og vejen dertil, det kan man aldrig vide, lyder det fra Thomas Delaney.

