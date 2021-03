Taler om skrækskade: - Jeg var rigtig, rigtig bange

Det lignede et lille gennembrud på landsholdet, da Andreas Skov Olsen i efteråret kronede en stærk præstation mod Færøerne med sin første scoring på A-landsholdet.

Men i den næste kamp mod Island blev drømmen til mareridt, da Bologna-spilleren endte i ambulancen med en brækket ryghvirvel.

- Det var både himmel og helvede, senest jeg var her. Det begyndte godt, men sluttede rigtig skidt, fortæller den tidligere FCN-profil, der indrømmer, at han frygtede det værste, da han lå i det islandske græs.

Forlod banen i ambulance: Nu er der nyt

- Jeg var rigtig, rigtig bange. Jeg havde voldsomme smerter, men gik også meget i chok. Det første jeg tænkte, var, om jeg kunne spille fodbold og leve normalt igen. Det kunne jeg heldigvis. Men det var en forfærdelig aften, erindrer Andreas Skov Olsen, der nu er tilbage for fuld styrke

- Jeg er egentlig kommet god igennem det, og jeg er kommet stærkere ud på den anden side. Jeg har fået en normal ryg igen, og jeg er sluppet uden mén.

- Så jeg er rigtig taknemmelig over, at jeg er sluppet gennem det. Jeg var ret heldig, at det kun var ryghvirvlen, og at det ikke ramte rygmarven. Det var tæt på, men jeg slap billigt, siger den elegante venstrebensspiller, der den aften på Island også jog en skræk i livet på Kasper Hjulmand.

Og landstræneren lægger ikke skjul på, at han er glad for igen at kunne råde over den letbenede højrekant.

- Det var en ærgerlig skade, for han var inde i en god periode i Italien. Det er lidt den samme situation nu. Vi kan se, at han har taget store skridt den seneste måned. Han spiller med stor aggressivitet og den kreativitet, vi ved, han har, roser Hjulmand.

- Han er tilbage, og er en anden type end de andre, vi har. Han er et godt kort af have, siger landstræneren, der givetvis er klar med spilletid til en af sine favoritter i de kommende tre kampe.

