Tekniske problemer hos Viaplay: Seerne raser

Viaplay havde problemer med at vise kampen mellem Danmark og Belgien

Streamingtjenesten Viaplay havde torsdag aften problemer med at vise kampen mellem Danmark og Belgien.

På et tidspunkt røg lyden på tv-signalet, mens ordlyden i app'en var 'Noget gik galt', hvis man forsøgte at tilgå kampen. Det ser i skrivende stund dog ud til at være ordnet.

Desuden var der også problemer, hvis danskere ville se kampen på computeren, hvor flere kunne få beskeden 'Error 503'.

Til Ekstra Bladet skriver Mette Barnes Vice President, PR & Communications Nordic Entertainment Group, der driver Viaplay:

'Viaplay var kortvarigt nede i løbet af første halvleg grundet tekniske problemer. De seere, der havde været på streamet fra kampens start var ikke påvirkede, og problemet blev hurtigt løst. Vi beklager de gener det medførte.'

Fra Nuuday, der står bag YouSee, lyder det, at man opfordrer brugerne til at logge ind igen, hvis man oplever problemer med signalet eller lyden.

Seerne er rasende

På Viaplays Facebook-side er enormt vrede seere gået i kødet på streamingtjenesten.

Her lyder det blandt andet i de 1200 kommentarer til det seneste opslag:

'I guder hvor er i amatører….'

'Se nu at få noget lyd på kampen….!'

'Hold kæft hvor er det ringe. Først reklamer i nationalsangen og derefter ryger lyden og så signalet. Amatører.'

'Hold kæft mann.. Tror I ikke bare, I skal overlade det til DR1 eller TV2 … Amatører.'

I svar til nogle af kommentarerne skriver Viaplay følgende:

'Lige nu oplever nogle kunder problemer med Viaplay. Vi undersøger sagen. Mange tak for din tålmodighed.'

