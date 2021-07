Terry er vild med Danmark: - Rødgrød med fløde!

Han er født i Liverpool, bor i London - og holder med Danmark i aften!

32-årige Terry Rytz er britisk statsborger, men hjertet er rødt og hvidt, og han lægger ikke skjul på det.

På sociale medier skilter han gerne med sin kærlighed til det danske landshold, og han vil stå på Wembley svøbt i Dannebrog.

- Du kan referere til mig som én, der bor i England, men kald mig ikke engelsk. Det er jeg helt sikkert ikke. Jeg er halv scouser (en person fra Liverpool, red.), halv dansker, siger Terry Rytz i mobilen fra den engelske hovedstad.

Kærligheden til Danmark har en forklaring. Hans far er fra Skodborg i Sønderjylland, og som helt lille boede Terry Rytz fire år i Danmark.

Terry Rytz til danskerfest i Vinegar Yard forud for onsdagens semfinale på Wembley. Foto: Privatfoto

Da forældrene blev skilt, flyttede han i 1996 med sin engelske mor tilbage til Liverpool.

- Jeg holder med Liverpool fra min mor og Danmark fra min far. Det er mine to hold, siger Terry Rytz, der ryster på hovedet, når nogen tror, at han er havnet i en indre konflikt om, hvem han skal holde med onsdag aften.

Det er såre enkelt. Han holder altid med Danmark. Og når England spiller, så dem der møder dem.

- Jeg holdt med Tyskland i 1/8-finalen og ønsker 100 pct., at Danmark vinder. Det engelske landshold er for mig, hvad Everton er i klubfodbold.

- Når de har succes, kan jeg godt være glad på venner og families vegne. Men jeg vil se dem smadret, når de møder Liverpool, og jeg vil se England blive smadret, når de møder Danmark, siger Terry Rytz.

Det meste af interviewet med Ekstra Bladet foregår på engelsk, men han kan begå sig på dansk, selvom det er blevet en smule rustent.

- Rødgrød med fløde, siger han uopfordret og klarer 'danskprøven'.

Han fortæller, at han som dreng var medlem af Roliganklubben og bruger også ordet hjem, når han taler om Danmark.

- Da jeg flyttede tilbage til England, var jeg den der underlige danske dreng for de andre. Jeg følte stærkt for Danmark, og at se England tabe var altid rart. Det var jo ikke Danmark.

- Men jeg husker, da vi tabte til dem i Japan i 2002 ved VM. Det smerter stadig, siger Terry Rytz.

Som barn var Terry Rytz ofte ferie i Danmark. Her er han reglementeret påklædt i landsholdstrøjen. Foro: Privatfoto

Han havde ikke forventet at skulle til Wembley onsdag aften.

I stedet havde han regnet med at skulle mødes med familie og venner, der var kommet fra Danmark til London.

- Jeg har mange venner, der følger landsholdet. Jeg håbede, at de ville være her, for jeg har ikke set dem i to år på grund af coronaen.

- Det er lidt trist, og jeg ville gerne bytte med det, hvis jeg kunne, siger scouseren med de store danske sympatier.

Han glæder sig dog - på trods af savnet af familie og venner - til at se Danmark mod sit fødeland.

- DBU bad danskere, der bor i England, om at komme til Wembley til semifinalen. Jeg tænkte, at det var min nationale pligt at skaffe en billet og støtte holdet.

- Enhver dansk kamp får mig til at føle mig lidt tættere på min familie. Enhver sejr ved EM har været en velsignelse, og nu skal vi have en mere mod England, siger Terry Rytz og lover at gøre alt for at byde de mange englændere på Wembleys tribuner trods.