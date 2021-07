Test-forvirring: Du skal ikke testes

Selv om UEFA har sendt mail ud med anbefaling om test, maner Styrelsen for Patiensikkerhed til ro. Var du til kampen mellem Danmark og Rusland skal du ikke lade dig teste på den baggrund

I en mail, der blev sendt ud mandag formiddag fra UEFA, lyder det, at tilskuere, som var på B-tribunen i Parken, da Danmark tævede Rusland 4-1 den 21. juni bør lade sig teste for coronavirus.

Men det er ikke nødvendigt, da der er gået så lang tid.

Det oplyser Styrelsen for Patiensikkerhed til Ekstra Bladet.

Styrelsen ved ikke, hvorfor UEFA har sendt mailen ud til tilskuerne netop nu.

'Vigtig information'

I mailen fra UEFA med overskriften 'Vigtig information' er ordlyden ellers:

'Styrelsen for Patientsikkerhed opfordrer derfor alle tilskuere, der sad på B-tribunen, til at få foretaget en PCR-test for coronavirus hurtigst muligt. Dette gælder også tilskuere, der er vaccinerede.

Der er gået mere end 7 dage siden kampen, og styrelsen anbefaler derfor ikke, at man lader sig isolere mens prøvesvaret afventes.'

Anbefalede det tidligere

I kølvandet på kampen blev der konstateret smitte med den særligt smitsomme deltavariant på B-tribunen, og i den forbindelse anbefalede Styrelsen for Patiensikkerhed, at man blev testet.

Men den anbefaling gør sig ikke længere gældende.