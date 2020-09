Testet positiv efter kamp mod Danmark

En af de belgiske landsholdsspillere, der lørdag var i Parken til kampen mod Danmark, er blevet testet positiv for coronavirus.

Brandon Mechele blev søndag testet positiv og har forladt landsholdslejren. Det skriver det belgiske landshold på Twitter.

Mechele så hele lørdagens kamp fra udskiftningsbænken og kom altså ikke i aktion. Derfor har han heller ikke nødvendigvis været i nærkontakt med de danske landsholdsspillere.

Den 27-årige forsvarsspiller optræder til daglig for belgiske Club Brugge.

Belgien vandt kampen med 2-0 på mål af Jason Denayer og Dries Mertens. Kasper Hjulmand indkasserede derfor et nederlag i sin debut som dansk landstræner.

Også den franske stjerne Kylian Mbappé er blevet testet positiv for coronavirus. Han var med i Frankrigs sejr lørdag ude over Sverige. Læs mere om det her.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra DBU's kommunikationschef Jakob Høyer for at høre, om den positive belgiske test får betydning for de danske landsholdsspillere.

