Thomas Delaney er tilbage på landsholdet

En gammel kending er tilbage på landsholdet, når Danmark i september skal møde San Marino og Finland i EM-kvalifikationen.

Thomas Delaney var udeladt, da landsholdet var samlet i juni, og han har ikke spillet i rødt og hvidt siden VM sidste år, men den rutinerede midtbanespiller er blandt dem, der nu er tilbage.

Københavneren har i de seneste år levet en omtumlet tilværelse med ophold i flere forskellige klubber. Senest er han blevet udlejet fra Sevilla til Anderlecht.

Kasper Hjulmand har fået en af sine gamle kendinge tilbage i truppen. Foto: Claus Bonnerup

- Han kan sætte et aftryk

Landstræner Kasper Hjulmand har været begejstret over, hvordan Thomas Delaney har foldet sig ud hos Sevilla i opstarten over sommeren og senest hos Anderlecht.

- Vi ved, hvad vi får, og vi ved, hvordan han kan sætte et aftryk på en fodboldkamp, siger Hjulmand om Delaney, der indtil videre har fået ét indhop hos Anderlecht.

Også Brentford-spilleren Christian Nørgaard skal være med til at spille Danmark tættere på EM. Midtbanemanden sad ude med en skade i juni-kampene mod Nordirland og Slovenien.

En af dem, der er fravalgt i forhold til i juni, er Mohamed Daramy, der for nylig er skiftet til den franske klub Stade Reims, hvor han allerede har scoret i Ligue 1.

Også forsvarsspillerne Mathias 'Zanka' Jørgensen og Rasmus Nissen Kristensen samt midtbanespilleren Philip Billing er siet fra.

Danmark er på tredjepladsen i gruppe H efter en svingende indledning på EM-kvalifikationen.

Christian Nørgaard er ligesom Delaney tilbage i landsholdstruppen. Foto: Claus Bonnerup

Presset Hjulmand

Kasper Hjulmands tropper skuffede i anden runde fælt på udebane mod Kasakhstan, hvor det endte med et nederlag på 2-3 efter en føring på 2-0. I den seneste kamp måtte danskerne nøjes med 1-1 mod Slovenien.

Det er dog blevet til sejre mod Finland og Nordirland. Finland fører gruppen med ni point. Kasakhstan på andenpladsen har også ni point. Danmark har syv point.

Danmark møder San Marino på hjemmebane 7. september. Derefter rejser landsholdet østpå for at møde Finland 10. september.

Her er truppen i sin helhed:

* Målmænd: Kasper Schmeichel, Frederik Rønnow og Mads Hermansen.

* Forsvarsspillere: Joakim Mæhle, Jens Stryger Larsen, Andreas Christensen, Victor Nelsson, Simon Kjær, Joachim Andersen, Alexander Bah.

* Midtbane: Christian Eriksen, Christian Nørgaard, Thomas Delaney, Morten Hjulmand, Pierre-Emile Højbjerg, Mathias Jensen, Mikkel Damsgaard.

* Angreb: Martin Braithwaite, Rasmus Højlund, Jonas Wind, Yussuf Poulsen, Andreas Skov Olsen, Jesper Lindstrøm.

