Thorning vækker opsigt: Tag bare til Qatar!

Hjælper det på forholdene i Qatar at blive væk fra den forestående VM-slutrunde, eller er det bedre at møde op og forsøge at forbedre de mangelfulde menneskerettigheder ved at være til stede?

Det er den varme kartoffel, som blandt andre fodboldfans, forbund og politikere har vanskeligt ved at tage stilling til.

Den fungerede kulturminister, Ane Halsboe-Jørgensen (S) er tilsyneladende sluppet ud af kattepinen, fordi der fortsat ikke er dannet ny regering efter valget.

Og hos DBU har man for længst meldt ud, at man kun sender den sportslige sektor til ørkenstaten, ligesom der ikke bliver danske fanzoner i Qatar. En lang række af landsholdets sponsorer tager heller ikke afsted.

Men hvis man spørger den tidligere socialdemokratiske statsminister Helle Thorning-Schmidt, så er der slet ingen tvivl om, at både politikere og fans burde rejse til VM i stor stil.

Det argumenterer hun for i en kronik i Berlingske, hvor hun opremser seks argumenter for, at det officielle Danmark bør være på plads ved VM.

'Jeg vil altid være varm fortaler for menneskerettigheder, herunder selvfølgelig kvinders og LGBTQ-personers rettigheder, men jeg tror ikke særlig meget på at blive væk, hvis man vil skabe forandring'.

'De værste diktatorer i verden ønsker, at deres befolkning har mindst muligt samkvem og kontakt med resten af verden', lyder det fra den tidligere statsminister, der konstaterer, at i virkelighedens verden er mindre end ti procent af verdens nationer det, hun kalder 'perfekte demokratier'.

Lær af danske kvinder

Hun mener derfor, at den danske regering burde være officielt tilstede for at yde indflydelse, og peger på, at en boykot ikke anbefales af 'progressive kræfter', ligesom arbejdsforholdene angiveligt er blevet forbedrede i i Qatar.

Helle Thorning-Schmidt ærgrer sig også over, at så få danske fans vil være til stede på tribunerne. Hun skriver, at kulturmødet mellem kvindelige danske fans og indbyggerne i Qatar ville være sundt.

'Jeg tror for eksempel, det ville være en kæmpe inspiration for kvinder og piger i Qatar, hvis de kunne se tusindvis af danske, rød-hvid-regnbueklædte kvinder i al vores fodboldentusiasme og glæde', skriver Helle Thorning-Schmidt, der roser DBU for håndteringen af VM-deltagelsen og understreger, at landsholdet ikke kan kritiseret for placeringen af slutrunden.

Helle Thorning-Schmidt spørger også retorisk, om man kan forestille sig, at kulturministeren bliver væk, hvis Danmark når frem til de afgørende knald eller fald-kampe.

Det spørgsmål har Ane Halsboe-Jørgensen undgået indtil videre, men om få uger kan hun blive tvunget til at tage stilling.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

--------- SPLIT ELEMENT ---------