Tid til tronskifte: - Har overhalet stjernen

Positivt problem: Andreas Skov Olsen har overhalet Yussuf Poulsen i kampen om en startplads for Danmark, mener Per Frimann

Andreas Skov Olsen satte gang i festen onsdag aften i Wien, da den 21-årge kantspiller blev skiftet ind efter 10 minutter af anden halvleg af VM-kvalifikationskampen mod Østrig.

Blot tre minutter skulle Bologna-spilleren bruge på banen, så havde han scoret åbningsmålet. Et kvarter senere lukkede han selvsamme fest med sit mål til 4-0.

Høj klasse af Hjulmand-lærlingen, der også spillede en hovedrolle i ydmygelsen af Moldova.

Facit på landsholdssamlingen i marts er, at Andreas Skov Olsen nu for alvor banker på til en startplads på Kasper Hjulmands landshold.

- Jeg synes, han har overhalet Yussuf Poulsen på de seneste to kampe. Poulsen har sine kvaliteter, og Skov Olsen har nogle andre, men jeg er ikke i tvivl om, at hvis landsholdet havde en kamp nu her om tre-fire dage, så ville Hjulmand foretrække Andreas Skov Olsen, lyder det fra fodboldekspert Per Frimann, som skal dække EM-slutrunden til sommer for sin arbejdsgiver, Viasat.

Grafik: Sofascore

Yussuf Poulsen har spillet to sløje kampe for Danmark mod Israel og Østrig, og med Per Frimanns øjne, så er tiden til et skifte naturligt netop nu.

- Det er jo landsholdsfodbold, så der kan ske meget med skader og kampform inden næste samling. Men når det er sagt, så må etablerede startspillere nogle gange vige pladsen, når de spillere bagved er så dygtige, spændende og sultne, at et tronskifte ikke kan undgås længere.

Artiklen fortsætter under billedet.

Andreas Skov Olsen og Yussuf Poulsen bør bytte plads... Foto: Christian Bruna/Ritzau Scanpix

- Der er vi kommet til nu med Andreas Skov Olsen, som har været den store vinder ved denne landsholdssamling. Yussuf gør en masse godt og har gjort det længe, men Andreas Skov Olsens venstreben, driblinger og gennembrudskraft er bare så fantastisk netop nu, at jeg har svært ved at se, hvordan der ikke skulle være plads til ham i Danmarks startformation.

Per Frimann ser det udelukkende som sundhedstegn, at Andreas Skov Olsen har presset sig forbi Yussuf Poulsen. Arkivfoto: Ernst van Norde

Per Frimann er ikke i tvivl om, at Kasper Hjulmand og spillerne nok skal forstå at få det bedste ud af konkurrencesituationen, og den danske bredde barsler for noget rigtig godt til sommer.

- Vi skal huske på, det er et positivt problem. Der er så mange dygtige spillere på den danske bænk. Vi har efterhånden en enorm bredde.

- Jeg ser lidt det samme på dette landshold som på 80'er-holdet. Dengang stod folk også og stampede i jorden for at komme ind og gøre det bedre end de spillere, der var startet inde, siger Per Frimann og konkluderer.

- Det vidner om stor kvalitet, hvad Danmark har leveret disse tre kampe, og jo mere man ser holdet, jo bedre bliver det. Det kan gå hen og blive rigtig sjovt til EM.

