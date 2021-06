Tiden nærmer sig: - Holder alle døre åbne

Søndag sender Ekstra Bladet eksklusivt boksebraget mellem Floyd Mayweather og Logan Paul. Bliver det til bøllebank, sensationelt nederlag eller ren skandale? SE MED HER (Ekstra Bladet+)

Skal han prøve en ny udfordring, så kunne sommeren 2021 godt være det perfekte tidspunkt for Thomas Delaney.

Han har ét år igen af kontrakten i Dortmund, og drømmen om Premier League skal være nu, inden det bliver for sent.

Et eller andet skal der i hvert fald ske denne sommer, når man står med en kontrakt, der kun løber ét år mere. Enten skal den forlænges ellers skal der ske et salg.

Sådan er fodboldverdenen oftest, fordi der skal penge i kassen for at få fodboldens øko-system til at køre rundt. Der er selvfølgelig også de tilfælde, hvor kontrakten bare får lov at løbe ud. Men det sker sjældent med klubbernes gode vilje.

- Jeg holder alle døre åbne, men lige nu tænker jeg slet ikke på, at der kun er 13 måneder til min kontrakt udløber i Dortmund, siger Thomas Delaney på pressemøde forud for onsdagens testkamp mod Tyskland i Innsbruck, Østrig.

Thomas Delaney er glad for at være i Dortmund, som han vandt den tyske pokalturnering med. Men han har aldrig lagt skjul på et ønske også om at prøve Premier League. Det skal snart ske. Foto: Ralf Ibing/Ritzau Scanpix.

- Jeg forventer at møde ind for at se, hvad den nye træner (Marco Rose) har af tanker. Dortmund er en fed klub med et fedt stadion. Lige nu gør jeg mig ingen tanker om en anden udfordring, pointerer Thomas Delaney, der vandt den tyske pokalturnering med sin klub.

Han er ellers blevet linket til Southampton, der er på udkig efter en ny midtbanespiller.

Thomas Delaney ser frem til onsdagens testkamp mod Tyskland, hvor han kommer til at møde mange af dem, han står foran i hverdagen.

- Tyskland repræsenterer noget af det højeste sportslige niveau i Europa. Når jeg ser på deres trup er der engelske og tyske mestre. Der er Champions League vindere. Det er afgjort en af EM-favoritterne, påpeger Thomas Delaney.