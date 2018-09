Tidligere Brøndby-bomber blev matchvinder

Joni Kauko og Paulus Arajuuri startede på banen for Finland mod Ungarn, og samtidig var også de tidligere Superliga-spillere, Lukas Hradecky og Teemu Pukki, med i startopstillingen.

Og det var den tidligere Brøndby-angriber, Teemu Pukki, som først gjorde opmærksom på sig selv, da han bragte Finland foran efter syv minutters spil.

Det var en føring, som Finland var i stand til at holde gennem hele opgøret, selvom Ungarn pressede på for at få udlignet det tidligere føringsmål.

I løbet af anden halvleg blev FC Midtjyllands midtbanespiller, Tim Sparv, sendt på banen i et forsøg på at sikre sejren for Finland, og det da lykkedes, er Finland nummer et Nations League-gruppen, der foruden Ungarn også tæller Grækenland og Estland.

Teemu Pukke scorede masser af mål, inden han forlod Brøndby til fordel for Norwich City. Foto: Bax Lindhardt, Ritzau/Scanpix

