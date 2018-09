Tidligere DBU-chef: Jeg ville smide Simon Kjær af landsholdet

Efter de tragikomiske dage i august, der endte med et sekunda-landshold og siden en nødløsning af en midlertidig aftale, er der fortsat ikke indgået en permanent aftale mellem Spillerforeningen og DBU.

De to parter indledte for nylig forhandlingerne, og en aftale skal lande, inden Nations League-opgøret mod Irland 13. oktober.

Ellers vanker der i form af straf fra UEFA, det europæiske fodboldforbund. Det har tidligere generalsekretær i DBU, Jim Stjerne Hansen, meldt ud.

Samme Stjerne Hansen var mandag ude med riven i tv-programmet Superliga XL i et interview med studievært Mads Laudrup.

Se klippet øverst

Jim Stjerne, der i dag sidder i UEFA’s disciplinærkomité, UEFA's Control, Ethics and Disciplinary Body, har hverken tidligere eller i aftes lagt skjul på, hvem der er skyld i, at pinen er trukket ud.

Foto: Lars Poulsen

Den hænger på spillerne. Og de bør gøre op med sig selv, om de vil spille på landsholdet, sagde han.

- Først og fremmest vil jeg appellere til Simon (landsholdsanfører Kjær, red.) og andre, som ikke har lyst til at deltage på de vilkår som tilbydes, om at trække sig til side og give plads til dem, der har lyst til at spille på de vilkår. For dem er der masser af.

- Så må vi spille uden de allerbedste, men det har dansk fodbold tidligere kunne klare, og det vil man kunne klare igen. Men man kan ikke klare, at man udelukker 900 kontraktspillere, sagde han.

'Det skuffer mig enormt'

Laudrup fokuserede derpå på Simon Kjærs rundringning til spillere, der blev opfordret til at bakke op om landsholdsspillerne. En aktion der ikke just vækker sympati hos Jim Stjerne Hansen.

- Et er hvis enkelte spillere ikke synes, vilkårene eller tilbuddene er gode nok. Noget andet er når de begynder at involvere sig i en kamp og truer andre med at stille op og så videre. Det skuffer mig enormt.

- Hvis det er det, der er sket med spillere, som i øvrigt har haft stor glæde af landsholdene i deres karriereforløb, er det uanstændigt, sagde han.

Hvad skal DBU konkret gøre med de spillere, der ringer rundt til andre?

- Det vil jeg ikke rådgive DBU om. Jeg ved bare, hvad jeg ville have gjort.

Og det er?

- Jeg ville udelukke sådan nogle spillere fra landsholdsdeltagelse, hvis de udfører en adfærd, der er så ødelæggende for dansk fodbold.

Ekstra Bladet har tirsdag forsøgt at få en kommentar fra både Simon Kjær og dennes agent, Mikkel Beck. I skrivende stund er det endnu ikke lykkedes.

Du kan se hele tv-klippet over artiklen. Herunder fortæller Jim Stjerne, at Danmark risikerer at blive smidt ud af Nations League - og EM-kvalifikationen.

UEFA advarer DBU: Afbud bliver straffet - men amatører er ok

Se også: Svenskere raser over dansk farce: Skulle smides ud

Simon Kjær ringede vikarspillere op før Slovakiet-kamp

Landsholdet lagt for had på sociale medier

Zanka giver vikar tørt på: Tænk dig om, før du blærer dig