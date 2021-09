Tidligere fransk landsholdsspiller død efter 39 år i koma

Efter mere end 39 år i koma er den tidligere franske landsholdsforsvarer Jean-Pierre Adams død. Han blev 73 år.

Det oplyser de franske klubber Nimes og Paris Saint-Germain, som Adams blandt andre repræsenterede i sin karriere.

Adams skulle i 1982 gennem en helt almindelig knæoperation, da han ved en fejl fik en næsten dødelig mængde bedøvelsesmiddel, der gav han en hjerneskade og sendte ham i koma.

Jean-Pierre Adams spillede ud over Nimes og PSG også for Nice og Mulhouse i sin karriere, der desuden talte 22 kampe for det franske A-landshold i perioden fra 1972 til 1976.

- Vi er denne morgen blevet informeret om Jean-Pierre Adams' død, skriver Nimes på Twitter og sender lige som PSG kondolencer til Adams' familie.

Adams blev født i Senegal, men drog som 10-årig til Frankrig med sin bedstemor.