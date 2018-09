Tidligere landsholdskæmpe tordner: - De burde skamme sig!

- Det skal ikke være kroner og øre, der skal være afgørende for, hvorvidt man stiller op for sit land eller ej, siger Michael Schjønberg og opfordrer de danske landsholdsspillere til at tænke sig godt om i den verserende konflikt mellem landsholdet og DBU

De danske landsholdsspillere burde skamme sig.

Det mener den tidligere landsholdsspiller Michael Schjønberg. På banen var vestjyden kendt som en kontant spiller, og hans meninger er også kontante.

Michael Schjønberg siger ikke det, som folk nødvendigvis gerne vil høre. Han siger, hvad han mener.

Han ryster på hovedet over landsholdet og dets konflikt med DBU og har meget svært ved at forstå, at spillerne er klar til at smide landskampe i en såkaldt arbejdskamp.

- Selvfølgelig skal de grundlæggende ting som forsikringer være på plads, men derfra skal spillerne tænke sig om.

- Det skal ikke være kroner og øre, der skal være afgørende for, hvorvidt man stiller op for sit land eller ej. Du spiller for dit land og for æren. Det kan godt lyde romantisk, men sådan er det i min bog, siger Michael Schjønberg til Ekstra Bladet.

Den 51-årige tidligere Bundesliga-profil har i dag et ganske almindeligt arbejde på Fyn, hvor han arbejder med udsatte unge.

Og når snakken i frokoststuen falder på den aktuelle landsholdskonflikt, er Schjønberg helt på linje med sine nuværende kolleger.

- De bander dem langt væk. Jeg ville gerne forsvare dem, men kan ikke. Jeg er helt på linje med normale folk. Spillerne burde skamme sig!

- De mangler ikke noget og bliver endda betalt for at spille for deres land. Som barn ville man give sin højre arm for at spille på landsholdet, og det er noget af det, man efter min mening skal finde tilbage til, siger Michael Schjønberg.

Artiklen fortsætter under billedet...

Michael Schjønberg, der her ses under landsholdstræning i 1997, er kritisk over for de nuværende landsholdsspillere. Til højre for ham er i øvrigt landsholdets nuværende assistenttræner, Jon Dahl Tomasson. Foto: Ole Steen

Han vandt det tyske mesterskab med Kaiserslautern, var med til at sende Real Madrid ud af UEFA Cup’en med OB og deltog i VM- og EM-slutrunder for Danmark.

Store oplevelser, men intet slår at stå linet op til nationalsang i et fyldt Parken.

- Jeg synes, at de skal spørge sig selv, om de vil undvære at stå i Parken og høre ’Der er et yndigt land’. For mig findes der ikke noget mere dansk end at høre den sang og opleve det fællesskab.

- Tiden går hurtigt, og pludselig står du der ikke mere. Så kommer du til at savne det - det ved jeg. Det er ikke værd at miste det for de håndører, som det drejer sig om for de her spillere, siger Michael Schjønberg og minder spillerne om, at det også har givet dem andet end gåsehud at spille i rødt og hvidt:

- Det har givet deres karriere et kæmpe boost, og det er nemmere at få en stor kontrakt i en god klub, når man kan kalde sig landsholdsspiller.

- Og så er landsholdet ikke deres levebrød. Hver enkelt skal stille sig selv spørgsmålet ’har jeg lyst til at fortsætte?’. Ingen er tvunget til noget. Man kan altid melde fra, men det må være op til den enkelte.

Artiklen fortsætter under billedet...

Michael Schjønberg jubler efter at scoret i Parken. Det blev til i alt tre scoringer i rødt og hvidt for vestjyden. Foto: Morten Langkilde

Michael Schjønberg meldte faktisk selv fra på landsholdet en kort overgang efter VM i 1998, men kom hurtigt på andre tanker.

- Jeg vågnede op og spurgte mig selv, hvad fanden jeg havde gang i. Det at spille for landsholdet er det største, og heldigvis var jeg så heldig at få lov at spille for Danmark igen, siger den tidligere landsholdskæmpe, der nåede 44 kampe i rødt og hvidt mellem 1995 og 2000.

Skal du til Slovakiet og overvære landskampen? Eller har du set noget, der kunne være interessant i forhold til konflikten? Så tip os på sms/mms 1224 (alm, takst) eller skriv mail til 1224@eb.dk

DBU på desperat jagt efter landsholdsspillere i Superligaen

Kaos hersker omkring landsholdet: Hareide bliver i Norge

Se også: Zorniger med skarp kritik af det danske landshold

Skråt op med landsholdet: - At tage pis på alt og alle