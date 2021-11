Tidligere landsholdsspiller kræver 7,5 mio. af DBU

Den tidligere landsholdsspiller Kasper Lorentzen kræver 7,5 mio. kroner plus renter af DBU som erstatning for den karriere-ødelæggende skade, han pådrog sig på en ligalandsholdstur i 2013

7,5 millioner kroner plus renter.

Det er erstatningskravet, som den tidligere landsholdsspiller Kasper Lorentzen netop har fremsat mod DBU i Retten i Glostrup.

Her skal det afgøres, hvorvidt Kasper Lorentzen har ret til erstatning for den skade, han i 2013 pådrog sig på en ligalandsholdstur, som to år senere medførte et karrierestop.

Det mener Spillerforeningen, der på vegne af den tidligere Brøndby, Randers og FC Nordsjælland-spiller har stævnet DBU.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Kasper Lorentzen sluttede sin karriere i FC Nordsjælland, for hvem han spillede 54 kampe, inden han i en alder af 29 år lagde støvlerne på hylden. Foto: Jens Dresling

- Den sag, vi skal behandle i dag, handler helt grundlæggende om den overenskomst, der blev aftalt for ligalandsholdet, lød det indledende fra Jakob Dahl Mikkelsen, Kasper Lorentzens advokat.

Jesper Ravn, DBU's advokat, var ikke enig.

DBU kan nemlig ikke lide, at Dahl Mikkelsen beskriver det som en ‘overenskomst’. Det er vilkår, slog han fast.

Dahl Mikkelsen gik herefter ind i en gennemgang af det, der herfra blev kaldt DBU's 'vilkår', den konkrete skadesepisode i USA og ikke mindst en længere række lægelige bilag, der knytter sig til de efterfølgende undersøgelser og operationer af Lorentzens højre knæ.

Afslutningsvis blev der læst op fra en lægeudtalelse, der ifølge Dahl Mikkelsen slår fast, at det netop var skaden i 2013, der i 2015 førte til Lorentzens karrierestop.

Uenighed om årsag til karrierestop

Om det var skaden på ligalandsholdsturen, andre skader eller skavanker, der forårsagede de smerter, som to år senere fik Lorentzen til at stoppe sin karriere, blev et centralt emne, da Kasper Lorentzen satte sig i vidneskranken.

Ifølge spilleren havde han stort set ingen skader i årene op til ligalandsholdskampen.

- Jeg har haft en fiber i baglåret, som tager en fem-seks uger. Ellers ingenting, fortalte Lorentzen.

- Jeg er jo stort set fast mand alle steder, jeg spiller, forklarede den tidligere landsholdsspiller og refererede til, at han i 2012 var den markspiller i FC Nordsjælland, der fik flest minutter i benene, inden DBU's advokat, Jesper Ravn, fik ordet.

Han fremlagde en udtalelse fra en læge, der konkluderede, at den skade, som Kasper Lorentzen pådrog sig i USA, var en forværring af allerede eksisterende brusk-læsioner i knæet, og spurgte, om det var en konklusion, Lorentzen kunne genkende.

Det kunne han ikke umiddelbart.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Lorentzen står noteret for fire ligalandsholdkampe og seks A-landskampe. Han har desuden repræsenteret Danmark på samtlige U-landshold fra U16 til U21. Foto: Lars Poulsen

Næste vidne i vidneskranken var Mads Øland, direktør i Spillerforeningen fra 1997 til januar 2020.

Han var med til at forhandle de forsikringsvilkår, der for landsholdsspillere var gældende, da Kasper Lorentzen blev skadet.

Og her blev det dels meget forsikringsteknisk, når Mads Øland blev spurgt til sit kendskab til vilkårene, og dels meget procespræget, da Øland skulle kortlægge, hvornår og med hvem han havde korresponderet med om vilkårene.

Det gjorde Øland beredvilligt, men vidnesbyrdet bar præg af, at det efterhånden var en portion år siden, vilkårene blev forhandlet.

- Man kan ikke svare andet end det, man kan huske, indskød dommer Anders Thøgersen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Kasper Lorentzen (til venstre), Christian Eriksen og Kevin Conboy i Kastrup forud for en venskabskamp mod Tyrkiet. Foto: Jacob Ehrbahn/Polfoto

Afgørende '12-måneders klausul'

Under både afhøringerne af Mads Øland og siden Jim Stjerne Hansen, tidligere generalsekretær i DBU, var den såkaldte '12-måneders klausul' i den forsikring, som DBU havde tegnet for spillerne hos Tryg, et springende punkt.

Den betyder kort forklaret, at et karrierestop skal være sket inden for 12 måneder, efter at en skade sket på landsholdet, for at der er forsikrings-dækning af spillerne hos DBU.

Og det var - ifølge Lorentzens advokat, Jakob Dahl Mikkelsen - ikke efter aftale mellem Spillerforeningen og DBU.

Her slog Dahl Mikkelsen i sin procedure på, at Spillerforeningen først i marts 2015 fik de fulde forsikringsbetingelser, herunder de særlige vilkår og 12 måneders-klausulen, og at Spillerforeningen dermed heller ikke tidligere har kunnet godkende betingelserne.

Til det responderede DBU's advokat, Jesper Ravn, i sine afsluttende ord, at Spillerforeningen og Dahl Mikkelsen skulle løfte bevisbyrden for, at Mads Øland og Spillerforeningen ikke tidligere end i 2015 kendte til de særlige vilkår i forsikringen.

Og det mente Jesper Ravn og DBU ikke, at de havde.

Ravn mente heller ikke, at bevisbyrden i forhold til, at Spillerforeningen på det tidspunkt, forsikringen blev indgået, ikke ville have godkendt den, herunder de særlige vilkår, hvis de havde kendt til dem, var blevet løftet.

13. december vil dommer Anders Thøgersen afsige dom i sagen.