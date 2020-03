Tidligere landsholdsspiller Peter Madsen har fået konstateret coronavirus

Få dage efter at det blev offentligt kendt, at Thomas Kahlenberg har fået coronavirus, så har hans tidligere holdkammerat Peter Madsen også fået virussen

Peter Madsen har fået coronavirus, bekræfter han overfor BT. Han var til samme fest som Thomas Kahlenberg og Christian Poulsen i weekenden.

- Da Thomas Kahlenberg bliver testet positiv, vælger vi også at blive testet. For jeg har ikke rigtig haft nogle symptomer. Alligevel viser det sig, at jeg er smittet med coronavirus, fortæller Madsen til BT.

Han uddyber desuden, at begge hans svigerforældre er også er blevet smittet. De er begge oppe i årene, hvilken bekymrer Madsen. Svigerforældrene er sandsynligvis blevet smittet efter at svigerfaren har været i Norditalien.

I skrivende stund er Peter Madsen rykket i karantæne, men hverken hans kone eller to børn smittet med virussen.

Gennem sin professionelle karriere var Peter Madsen, der er født i Roskilde, forbi klubber som Brøndby, Wolfburg, Bochum, Köln, Southampton og Lyngby.

Han har spillet 13 kampe for det danske landshold med 3 mål til følge.

