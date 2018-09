Tidligere landsholdsspillere rystede over Bendtners voldssag

Nicklas Bendtner er endnu en gang trådt ved siden af, efter han natten til søndag blev sigtet for vold mod en taxachauffør i forbindelse med en bytur i København.

Bendtner er tidligere dømt for spritkørsel og har også tidligere forulempet en taxa i København ved at piske den med sit bælte. Skulle han blive tiltalt og dømt for vold mod taxachaufføren, der brækkede kæben, så kan karrieren være slut, mener den tidligere landsholdsspiller Flemming Povlsen.

- Det kan sagtens slutte her. Men vi ved ikke, hvor vi er i sagsforløbet. Han er i et sted i karrieren, hvor han skal have positivitet omkring sig. Det her trækker ned negativt, siger han til Kanal 5.

Nicklas Bendtner blev dømt for spirituskørsel i 2013. Foto: Mogens Flindt

Han ærgrer sig over, at angriberen igen har dummet sig.

- Det er et resultat af rigtig dårlig dømmekraft. Det er trist karriereforløb med alle de ting omkring Nicklas Bendtner. Det har ikke altid været det sportslige, der har været i fokus, sagde Flemming Povlsen i Kanal 5's optaktsstudie på stadion i Aarhus forud for Danmarks landskamp.

Her blev også Bendtners tidligere holdkammerat Lars Jacobsen spurgt til sagen, og han var mildest talt heller ikke imponeret over den nye sag.

- Jeg er rystet over det på dansk fodbold vegne, og på Bendtners vegne. Nu skal man ikke pege fingre, for vi ved ikke helt, hvad der er sket, og han er ikke blevet dømt. Men det er selvfølgelig ikke godt, fortalte Lars Jacobsen med henvisning til, at Nicklas Bendtner naturligvis foreløbigt kun er sigtet i sagen, efter at den implicerede taxachauffør har anmeldt ham.

Lars Jacobsen og Nicklas Bendtner spillede adskillige landskampe sammen. Foto: Lars Poulsen

