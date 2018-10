Tidligere United-stjerne er nervøs: - Det er min største bekymring

Phil Neville er landstræner for det engelske kvindelandshold, og han er bekymret for, at niveauet blandt dommerne ved kvindernes VM i fodbold kan have en negativ effekt på sporten

Englands kvinder kvalificerede sig suverænt til VM i Frankrig næste år med syv sejre og en enkelt uafgjort i kvalifikationen.

Deres træner, Phil Neville, er dog bekymret for, at dommerne ikke har højt nok niveau til at dømme en slutrunde.

England spillede 1-1 i en venskabskamp mod Australien tirsdag, og her kom dommerne i fokus for nogle tvivlsomme beslutninger.

Hele to gange følte englænderne sig snydt for straffespark, mens de også fik bortdømt et mål, som ellers var reelt nok.

Det fik træneren til at kommentere dommernes kvalitet til engelske BBC efter kampen.

- At have VAR ved verdensmesterskabet bekymrer mig ikke, men dommernes niveau gør.

- Hvis vi vil tage kvindefodbold til toppen, putter vi spillerne under et enormt pres for at blive bedre professionelle og at have bedre kvalitet - hvert eneste land i verden bevæger sig i samme retning, ikke kun England - og så ser jeg en præstation som den i aften.

- Det er min største bekymring, siger han.

Neville må dog nøjes med de sløje dommerpræstationer, for der kommer ikke til at være VAR ved næste års VM i Frankrig, selvom mændene havde det ved VM i Rusland tidligere i år.

Særligt beslutningen omkring det andet straffespark finder træneren absurd.

- Den anden beslutning var mærkelig. Jeg var 40 yards (36,5 meter, red.) væk, og dommeren var kun 20 yards (18,3 meter) væk.

- Hun så over på sin assistent og bad hende om hjælp, selvom alle i Fulham kunne se, at der var straffe. Det er et mysterium, siger han.

Phil Neville overtog posten som landstræner for kvinderne i Januar, efter den tidligere træner, Mark Sampson, blev fyret i september for at have opført sig uacceptabelt ved EM-semifinalen sidste år.

Mark Sampson brugte et voldsomt sprog, og skulle angiveligt have sagt 'du har bare at sætte dig ned, din lille lort' til direktøren for stadion under kampen mod Holland.

Efter nederlaget gik han ned til dommerens omklædningsrum, hvor han sagde 'du er en fucking skændsel. Det er en fucking skam.'

Derefter samlede han angiveligt en metalstang op, som han holdt aggressivt over hovedet, før han smed den på jorden og sagde 'Jeg smækker den fucking dør i dit fucking ansigt.'

Sampson har siden benægtet, at han har sagt disse ting, men han har undskyldt for sit sprogbrug under og efter kampen.

