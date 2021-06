Tidligere verdensmester raser over dansk politichef

- Erfaringen siger, at russiske fans er noget mere ressourcekrævende. Ofte har de haft et ønske om bidrage til uorden og slagsmål.

Sådan udtalte chef for beredskab i Københavns Politi, Peter Dahl, tidligere på ugen til B.T. i omkring udenlandske fans, der ville komme til København under sommerens EM.

Peter Dahl fortalte til avisen, at Københavns Politi blev 'reddet lidt' af, at russiske fans ikke må komme ind i Danmark på grund af corona.

Den kommentar har vakt opsigt i Rusland, som ikke ligefrem er tilfredse med den danske politileders kommentar. Blandt andet har den tidligere verdensmester i boksning og nuværende parlamentsmedlem i Rusland, Nikolai Valuev, været ud med riven.

- Lad os håbe den kollektive lettelse af det danske politik ikke skaber propper i deres kloaksystem, lyder det, ifølge det russiske medie Sport-Express, nærmest poetisk fra den tidligere verdensmester.

De russiske fans kan ikke komme til København på grund af coronarestriktionerne herhjemme. Foto: Christian Charisius/Ritzau Scanpix.

Et tveægget sværd

Parlamentsmedlem Igor Lebedev, der tidligere har gjort sig bemærket ved at foreslå hooliganisme som ny sportsgren, virker dog mere forstående over for, at russiske fans ikke kan komme ind i Danmark.

Han påpeger, at de russiske fans selv kan have været med til at have fået en dårligt renomme rundt om i Europa, efter der var store slåskampe mellem russiske og engelske fans til EM i Frankrig i 2016, og det tror politikeren kan have spillet en rolle i, at de russiske fans ikke kan komme til Danmark.

- Hvis vores fans ikke var kommet i blodige slagsmål i Marseille, så ville de muligvis havde fået adgang nu. Det er et tveægget sværd. Intet europæisk land ønsker en gentagelse af Marseille, derfor valgte Danmark denne vej, siger Lebedev ifølge Sport-Express.

Rusland skal spille sine to første kampe til EM på hjemmebane i Sankt Petersborg, inden turen går mod Parken, hvor Danmark står klar i sidste spillerunde 21. juni.