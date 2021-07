Til grin for åben skærm: 'EM-mirakel' går viralt

Italienske Ciro Immobile bliver kritiseret efter, at han gik fra smerte til jubel på få sekunder under gårsdagens kvartfinale

Den erfarne, italienske spidsangriber Ciro Immobile har mødt stor kritik på sociale medier efter sin optræden i Italiens kvartfinalesejr over Belgien ved EM.

Inden Nicolo Berella bragte italienerne på 1-0, væltede Ciro Immobile inde i feltet og vred sig i smerte tilsyneladende på udgik efter et straffespark.

Bolden faldt dog efterfølgende for Berellas fødder, som efter et par driblinger sendte bolden i mål.

Det fik Immobile til at genopstå fra smertens helvede til at have det så fint, at han kunne deltage til i fejringen af målet.

Flere på sociale medier var hurtige til at bemærke Lazio-spillerens noget usportslige optræden, hvor flere Twitter-brugere enten var forarget, fandt det humoristisk, eller måske begge dele.

Kan ikke grine af det

Den legendariske, engelske angriber Alan Shearer var ikke imponeret efter kampen, hvor han som ekspert for BBC udtalte sig om situation.

- Jeg har ikke engang lyst til at grine af det. Det er så patetisk, du kan se, at han kigger efter dommeren, der han falder, sagde Alan Shearer efter kampen ifølge Daily Mail.

31-årige Ciro Immobile kom med gårsdagens kvartfinale op på 50 landskampe for Italien. Angriberen har scoret 15 mål indtil videre for 'Gli Azzurri'.

Italien skal efter gårsdagens sejr møde Spanien i semifinalen i London tirsdag, efter Spanien slog Schweiz ud efter en straffesparkskonkurrence.