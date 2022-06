Til grin i Wien: - Noget af det mærkeligste

Halvanden time.

Så længe skulle tilskuere, tv-seere og ikke mindst aktører vente mandag aften på at komme i gang med Nations League-kampen mellem Østrig og Danmark på Ernst Happel Stadion i Wien.

Strømmen var simpelthen gået, og der var hverken lys på banen eller strøm til tv-kameraerne ... En skandale af de østrigske arrangører, der altså tog sig god tid til at fikse problemet.

Ernst Happel Stadion gik i sort. Foto: Lars Poulsen

En farce, at spillerne skulle være til grin i Wien i halvanden time.

- Det var noget af det mærkeligste, jeg har været med til, men så alligevel ikke. Alle ved, at vi havde nogle specielle kampe under EM, og i en anden boldgade har jeg også været med til at spille en kamp om fra nul dagen efter, fordi der kom uvejr til U17-VM i Mexico, lød det fra Yussuf Poulsen, der også ærgrede sig over, at han ikke fik scoret.

- Jeg ramte den ikke godt nok, da jeg var fri. Længere er den ikke. Det var min chance for at score, men det var ikke godt nok, sagde Leipzig-angriberen.

Yussuf Poulsen kom i aktion, men havde ikke nogen stor aften i Wien. Foto: Lars Poulsen

Danskerne var egentlig på vej ind på Ernst Happel Stadion kort før kampstart og regnede med, at alt ville forløbe som vanligt.

Det fortæller Joakim Mæhle.

- Vi var på vej på banen, så vi var dybt fokuseret og kørt godt op. Men så blev vi kaldt tilbage. Efter et kvarter kunne vi godt fornemme, at det ville tage noget tid, så jeg skrev til mine venner, at de godt kunne knappe en øl mere op foran tv'et, sagde Joakim Mæhle.

Joakim Mæhle undrer sig over, de ikke tænder for lyset. Foto: Lars Poulsen

- Hvad fordriver man tiden med, når man bliver tvunget tilbage i omklædningen?

- Det er vidt forskelligt. Nogle taler meget, andre er mere fokusered,e og så var vi alle lige ude at kigge, hvad der foregik, en gang imellem.

