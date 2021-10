Til kamp mod kæmpesejre i kvindefodbold

To gange 8-0, 7-0 og 5-1.

Danmarks kvindelandshold har med fire sejre og en målscore på 28-1 fået en overbevisende start på VM-kvalifikationen, og det samme har flere hold i de andre grupper.

Spanien har eksempelvis tre sejre og en målscore på 23-0, England har fire sejre og en målscore på 32-0, og Frankrig har fire sejre og en målscore på 29-2.

Tendensen med store niveauforskelle er uholdbar, erkender chefen for kvindefodbold i Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA), Nadine Kessler, der varsler ændringer og forbedringer.

- Vi tager et grundigt kig på det og laver ikke bare en hurtig løsning, for kvalifikationsfasen er stadig vigtig. Det betyder ikke, at vi skal have nøjagtigt samme format, som vi ser hos mændene nu, siger Kessler til AP.

Billedet med mange kæmpesejre var lidt det samme i den seneste EM-kvalifikation. Her fik Danmark eksempelvis 28 af 30 mulige point og havde en målscore på 48-1 efter blandt andet to 8-0-sejre samt 14-0 over Georgien.

England har åbnet sin VM-kvalifikation med to 10-0-sejre, en 8-0-sejr og en 4-0-sejr, og det er langtfra optimal matchning, mener den engelske landstræner, Sarina Wiegman.

- Man vil selvfølgelig gerne udvikle kvindefodbolden i hele verden, men lige nu er kvalitetsforskellene enorme, og det er ikke særligt konkurrencedygtigt, når man vinder 8-0.

- Det er ikke godt for spillet, hvis vi har for mange 8-0-sejre eller lignende, siger Wiegman til AP.

UEFA har tidligere lavet indledende kvalifikationsfaser for de mindre gode nationer i kvindefodbolden, men det bliver formentligt ikke den fremtidige løsning, fastslår Nadine Kessler.