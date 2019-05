Tilbage efter konflikter: Hareide tilgiver altid

- Det vigtigste for mig at vide, om de har lyst og passion til at spille for Danmark, forklarer landstræneren om Daniel Wass og Riza Durmisi, der er med igen efter længere tids fravær

Åge Hareide har haft sine konflikter med flere af spillerne, siden han tiltrådte i foråret for tre år siden.

Det startede med Pierre Emile Højbjerg, der trådte uden for fællesskabet og satte sig selv over holdet. Det kostede to år i kulden fra landsholdet.

Siden kom konflikterne med Daniel Wass og Andreas Bjelland i forbindelse med VM-udtagelsen sidste år. I en dokumentar på DR i efteråret 2017 kritiserede Åge Hareide for rullende kamera Riza Durmisis evner til at forsvare i kampen mod Rumænien i Parken. Siden den bemærkning fra landstræneren, har Durmisi kun spillet én landskamp: Som indskifter mod Panama i marts sidste år.

Men nu er alle fire taget til nåde. Både Højbjerg, Bjelland, Wass og Durmisi er med i den landsholdstrup, der skal spille de to kampe mod Irland og Georgien.

Daniel Wass (i midten) er tilbage i varmen. Foto: Lars Poulsen

Landstræneren er et rummeligt menneske, der tilsyneladende altid tilgiver, fordi han skal udvælge de bedste spillere til det danske landshold.

- Det er vigtigt at vise for vores omgivelser, at uenigheder eller noget, der kommer ud som en konflikt, ikke er vedvarende. De bedste fodboldspillere skal repræsentere Danmark, og på landsholdet skal vi kunne håndtere alle typer mennesker.

- Hvis der er spillere, jeg ikke udtager, er det, fordi de er for dårlige, eller fordi vi er uenige om ting. Men det betyder ikke, at man er udelukket på livstid. Jeg vil have de bedste med, forklarer Åge Hareide.

I sine samtaler med specielt Durmisi og Wass har Åge Hareide kun søgt efter ét svar:

- Jeg har kun været interesseret i at vide, om de har lyst og passion til at spille på det danske landshold. Og det har begge givet udtryk for, forklarer landstræneren.

Durmisi er en nødløsning

Riza Durmisi ligner i sandhed en nødløsning på venstre back-positionen, hvor Jens Stryger Larsen er førstevalget. Jonas Knudsen har kontraktudløb denne sommer i Ipswich og har ikke spillet ét minut siden 9. marts. Derfor har Hareide sorteret ham fra.

Nicolai Boilesen er også ude af billedet, fordi han er skadet.

Riza Durmisi er langt fra topformen. Han har de seneste tre måneder blot spillet 141 minutter for sin italienske arbejdsgiver, Lazio.

- Vi savner flere venstrebenede backs i Danmark, siger Åge Hareide og slår fast:

- Riza kender vores spillestil, og vi kender hans kvaliteter. Derfor er han med, forklarer landstræneren.

Sistos store selvmål: Vil ikke træne med landsholdet

Se også: DBU kaprer Preben Elkjær i helt ny rolle

Se også: Kan købe ind for to milliarder

Se også: Afviste gigantbud på Sisto