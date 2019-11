Tilbud strømmer ind: - To klubber er meget konkrete

Til sommer stopper Åge Hareide som dansk landstræner, og måske skal han tilbage til at træne et klubhold. Han fortæller til Politiken, at han har modtaget flere tilbud, men at han først svarer, når Danmarks har afgjort sin EM-skæbne

Åge Hareide fik allerede at vide, et år før hans kontrakt udløb, at den ikke ville blive forlænget. Han skal dog ikke frygte for, at han kommer til at gå arbejdsløs til sommer.

Den danske landstræner har allerede modtaget flere attraktive jobtilbud, og han er klar på at fortsætte karrieren nogle år endnu, selv om han har rundet de 66 år. Han beslutter dog først sin fremtid, når han og landsholdet har afgjort deres EM-skæbne.

- Det handler om gode europæiske klubber. To af tilbuddene er meget konkrete. Men jeg tager slet ikke stilling til noget og vil ikke give klubberne svar, før vi forhåbentlig har sikret os EM-deltagelse. På mandag eller, hvis det bliver nødvendigt, i Nations League-kampe til foråret, siger Åge Hareide til Politiken.

Landstræneren hentyder til, at Danmark kan booke billetterne til sommerens slutrunde, hvis holdet får fire point i de kommende kampe mod Gibraltar fredag og Irland mandag. Ellers får det en chance mere, når der er Nations League-playoff til marts.

Åge Hareide har ellers flere gange været nævnt som kommende landstræner for hjemlandet, Norge, som han også var det fra 2003 til 2008. I fjor sagde han selv således om muligheden:

- Hvorfor ikke? Jeg kan godt tage Norge i 2020, hvis muligheden byder sig.

Efter det kom frem, at han stopper som landstræner for Danmark, har han dog selv peget på, at han syntes, at Ståle Solbakken skulle have jobbet. Hvis altså FCK-manageren vil det.

