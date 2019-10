Tilfældigt eller genialt? Eriksen er ikke i tvivl

PARKEN (Ekstra Bladet): Christian Eriksen kan så meget mere end de fleste andre af planetens fodboldspillere.

Derfor er forventningerne så store til Tottenham-stjernen.

Og derfor er skuffelsen så tung, når han - som det groft sagt har været tilfældet i størstedelen af 2019 - er så langt fra sit bedste, som det har været tilfældet for både klub- og landshold.

Se også: Hvad faen skete der, Eriksen!?

I den seneste landskamp i Georgien fik Eriksen et meget sjældent et-tal i Ekstra Bladet.

En karakter, han var i gang med at gentage, da han med godt fire minutter igen af den ordinære spilletid mod Schweiz endelig viste formatet, og leverede assisten til Yussuf Poulsens forløsende sejrsmål.

Et mål, der sender Danmark meget tæt på EM og slutrundekampe i Parken, og som for første gang i en længere tid gjorde, at Eriksen kunne forlade banen med personlig succes.

- Det er det, man er med for. Jeg vil gerne være mere afgørende. Der er nok muligheder i dag, men der mangler lige den sidste skarphed. Blandt andet fra mig selv, siger Christian Eriksen, sammen med Tottenham er i det, der ligner en afgrundsdyb formkrise.

Se de bedste billeder fra landskampen 1 af 17 2 af 17 3 af 17 4 af 17 5 af 17 6 af 17 7 af 17 8 af 17 9 af 17 10 af 17 11 af 17 12 af 17 13 af 17 14 af 17 15 af 17 16 af 17 17 af 17

Han afviser dog, at hans andel i den vigtige sejr betyder mere, fordi det går skidt i klubben.

- Lige meget hvornår i ens karriere, sådan en kamp kommer, er det altid fedt at vinde en kvalkamp i en fyldt Parken – og det er altid specielt at score i de sidste minutter. Så er det sgu lidt lige meget, om det er en god eller dårlig situation i klubben. Det lægger man til side, bedyrer han.

- Men selvfølgelig kan man tage det med. Man fylder altid på, siger Christian Eriksen, der med sin assist til Yussuf Poulsen har sendt Danmark meget tæt på EM.

- Som man kan se på tv, så kigger jeg efter, hvem der er fremme, inden jeg får bolden, lyder hans egen analyse af målet.

- Først ser jeg ’Corner’ løbe dybt, inden jeg fornemmer, at der er en på midten. Det er så ’Yus’. Jeg når ikke at se, om midterforsvareren løber med ’Corner’, men jeg satser på at spille den i midten, og så er det klart, at det er midterforsvareren, der gør bolden god, forklarer han den skønne scoring, der for en stund udvisker de elendige 86 minutter, der gik forud.

Blandt andet, fordi Kasper Schmeichel modsat Eriksen leverede en af karrierens bedste landskampe.

- Vi er heldige, at vi har Kasper på kassen i dag, og at vi så laver det enkelte mål, fastslår Christian Eriksen, der tirsdag spiller venskabskamp mod Luxembourg i Aalborg sammen med resten af landsholdet.

Se også: Ren verdensklasse!

Se også: Hareide hylder én mand: Du reddede os

Danmark tager stort skridt mod EM efter sejr over Schweiz