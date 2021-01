Tilskuer-eksperiment til landskamp i marts

Sverige planlægger at eksperimentere med tilskuere til landskamp i marts

Hvornår kommer der (flere) tilskuere på fodboldstadions?

Forleden lød et bud, at der med 'statsgaranti' ikke kommer tilskuere i Superligaen frem mod pokaloverrækkelse sidst i maj.

Kæmpe Superliga-dukkert: - Sker med statsgaranti ikke

Og foreløbig er aftalen i Danmark med 500 tilskuere sløjftet.

Men i Sverige satser man på at prøve med lidt tilskuere allerede 25. marts, når man spiller VM-kvalifikationskamp mod Georgien på Friends Arena i Stockholm.

- Vi er overbeviste om, at vi kan gennemføre på en smittesikker måde, siger fodboldforbundets generalsekretær Håkan Sjöstrand til Aftonbladet.

I Sverige har der siden november været lukket ned for mere end otte mennesker samlet til offentlige arrangementer.

Planen er mere end 300 tilskuere og også til premieren på Allsvenskan i april.

- Vi synes, at det er rimeligt, at vi tester og ser, hvordan det fungerer.

- Vi har været totalt nedlukkede og ikke havt tilskuere overhovedet. Nu vil vi teste det i en landskamp og træningskampe før Allsvenskan for at vise, at vi kan gøre det ansvarsfuldt, siger Sjöstrand.

12. januar skal fodboldforbundet mødes med det svenske svar på Sundhedsstyrelsen, FHM, som man ellers ikke har haft direkte kontakt med siden marts, hvor man skulle fortælle, hvorfor det var nødvendigt bare at spille kampene.

- Fodbold har været ekstremt hårdt ramt af den ulogiske lovgivning, der har været hidtil, og det eneste rimelige er, at denne negative særbehandling stopper, lyder det.

Der er plads til 50.000 tilskuere på Friends Arena i Stockholm.

- Vi går ikke efter fyldte arenaer, siger Mats Enquist fra Svensk Elitfotboll til Aftonbladet.

- Sepererede indgange, siddepladser med afstand, lægehjælp på stadion, håndsprit, feberkontrol ved indgange, kontrol af vaccinationspapirer og smittesporingsprogrammer er noget af det, vi kan diskutere, siger han.

Svenskerne mener, at sport og kultur har været ramt hårdere end andre brancher.

