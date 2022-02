Tjekkiet følger trop og nægter at møde Rusland

Ligesom Polen og Sverige nægter Tjekkiet at spille mod Rusland i kvalifikationen til VM i fodbold i marts.

Det oplyser landets fodboldforbund på Twitter.

- Det Tjekkiske Fodboldforbunds eksekutivkomité, de ansatte og spillerne på landsholdet er enige om, at det ikke er muligt at spille mod Ruslands landshold i den nuværende situation. Ikke engang på neutral bane.

- Vi ønsker, at krigen slutter hurtigst muligt, lyder det i meddelelsen.

Holdene står til at mødes i en playoffturnering bestående af to semifinaler og en finale, der skal afgøre, hvilken af de fire nationer der booker en plads til VM, som spilles i Qatar senere på året.

Polens fodboldforbund meddelte lørdag, at landet ikke ønsker at møde Rusland i en kamp, som ifølge planen skal afvikles i den russiske hovedstad, Moskva, 24. marts.

Senere kom Sverige med samme melding, og nu står det klart, at ingen af de potentielle modstandere til Rusland vil deltage.

Mens Rusland og Polen har trukket hinanden i den ene semifinale, står Sverige og Tjekkiet over for hinanden i den anden. Vinderne af de to kampe mødes i en finale om en VM-billet.

Hverken UEFA eller FIFA har meddelt, hvordan man vil løse problemet.

Rusland var både vært og deltager ved seneste VM i 2018, hvor de nåede kvartfinalen, ligesom landet også deltog ved EM sidste år. Her kom de dog ikke videre fra gruppen. Blandt andet på grund af et nederlag til Danmark i Parken.