Tjekkisk stjerne: Danmark er ikke så glamourøst

- Hverken vi eller Danmark har store stjerner, men de danske spillere optræder i store ligaer, mener den tjekkiske anfører Vladimir Darida, der kæmper for at blive klar

Pressemøder før en stor landskamp kan ofte være forudsigelige. De ender ofte i floskler om den store respekt for modstanderen. Om hvor svær en kamp det nu engang bliver.

Det lignede også et lidt halvkedeligt tjekkisk pressemøde, men så bevægede holdets anfører sig ud af en tangent, som han siden forsøgte at redde i land.

- Danmark lyder måske ikke ligeså glamourøst som Italien og Holland, startede den tjekkiske anfører, men skyndte sig så at tilføje:

- Danmark har et stærkt hold, de ligger nummer ti på verdensranglisten og ligner lidt os på den måde, at vi også er et hold uden de store stjerner. Og så har danskerne spillere fra mange store ligaer, siger Vladimir Darida, der kæmper for at blive klar til lørdagens opgør her i varmen i Baku, hvor temperaturen ramte 33 grader, da Tjekkiet fredag eftermiddag havde den afsluttende træning.

Lørdag aften ventes temperaturen at falde til 31 grader, når opgøret starter kl. 20. lokal tid.

Den tjekkiske landstræner, Jaroslav Silhavy, fremhæver blandt andre Kasper Schmeichel, men mener, at Danmarks største styrke er kollektivet. Foto: Lars Poulsen.

Flere af de tjekkiske journalister ville gerne høre til, om den tjekkiske sejr over Danmark i EM-kvartfinalen fra 2004 på 3-0 kunne bruges til noget i forhold til forberedelserne til lørdagens opgør.

- Jeg sad på bænken som assisterende træner i den kamp, men vi kan ikke bruge den sejr til noget i vores forberedelser til kampen mod Danmark nu, siger den tjekkiske landstræner, Jaroslav Silhavy.

Han nævner Kasper Schmeichel, Andreas Christensen og Thomas Delaney, men fremhæver det danske kollektiv som stjernen på et meget homogent mandskab.

- Det bliver en lille fejl, der kommer til at afgøre den her kamp. Jeg tror, vi kan presse danskerne til at begå fejlene, siger Jaroslav Silhavy, der er ærgerlig over, at der ikke kommer mere end 100 tjekkiske fans på tribunerne i Baku.

Han kommer til gengæld til at høre danskerne, hvor der ventes 1000-1500 rød-hvid klædte danskere på tribunen.