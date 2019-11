To år efter sidste triumf: Nu leverer de klassebilledet igen!

Det er ved at blive en tradition, at det danske landshold tager til Irland for at hente billetter til slutrunder. Akkurat som i 2017 sikrede det danske landshold kvalifikationen efter en kamp på Aviva Stadium i Dublin.

Der var ikke meget ved mandagens kamp mod Irland, som mindede om den fortryllende 1-5 sejr fra sidste kvalifikation mod samme irske mandskab, men det var ikke til at spore i fejringen fra de danske drenge.

I kølvandet på kvalifikationen til VM på samme bane i 2017 delte landsholdets startende venstre back, Jens Stryger Larsen, et sejrsbillede, hvor profilerne Andreas Cornelius, Andreas Christensen, Thomas Delaney og han selv optræder.

Med en gentagelse af en succesfuld kvalifikation fulgte en gentagelse af sejrsbilledet.

Om det allerede var planlagt inden kampen eller var en hurtig indskydelse i sejrsrusen skal være uvist, men gruppen af spillere har formået at genskabe flere detaljer fra det gamle billede. Næsten den samme baggrund, Delaney med en kæmpe Carlsberg-flaske, Jens Stryger med solbriller og Andreas Christensen i DBU-halstørklæde.

Det blev 'kun' til 1-1 i Irland, men det var nok til at få fat i en billet til EM i 2020, og derfor gør det nok heller ikke den store forskel for landsholdsbacken.

'Stadig den samme følelse DK, tak for støtten allesammen', skriver Jens Stryger Larsen i sit opslag på Instagram.

De fire spillere var alle på banen i 2017 såvel som mandag. I denne omgang kom kampen til at gøre lidt ekstra ondt på Andreas Cornelius og Thomas Delaney, der begge måtte udgå med skader i første halvleg.

Se også: Millionerne vælter ind: Skummer fløden på EM

Se også: Eriksen hånet med sex-rygte

Se også: Irriteret midt i triumfen: - Det er helt forkert