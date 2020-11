To danske landsholdsspillere ramt af corona

Kvindelandsholdet er blevet ramt af de første tilfælde af coronavirus.

PSG-stjerne Nadia Nadim, Bayern Münchens Simone Boye og assistenttræner Kristian Mørch Rasmussen er testet positive. Alle tre er sendt hjem.

Det skriver DBU på sin hjemmeside.

Desuden er landsholdsspillerne Stine Larsen og Katrine Abel samt målmandstræner Heidi Johansen isoleret for en sikkerheds skyld.

De fire spillere og de to trænere misser derfor tirsdagens EM-kvalifikationskamp mod Italien.

Kampen skulle have været Katrine Abels sidste i landsholdstjeneste.

Landsholdsbomberen går glip af Italien-kampen. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Nadia Nadim var tirsdag i seneste uge i nærkontakt med en person, der fredag blev testet positiv for corona. Nadim blev derfor straks isoleret.

PSG-angriberen blev testet positiv søndag middag og blev efterfølgende sendt ud af landsholdslejren i Herning.

De resterende tests på landsholdet er negative.

Simone Boye er blevet smittet med coronavirus. Foto: Nanna Navntoft

- Vi har fulgt UEFA’s protokoller og regler for coronatests, og vi har ved denne samling været endnu mere restriktive end ved de to tidligere samlinger. Alle bor på eneværelser, bærer mundbind samt opholder sig og spiser på afstand af hinanden, siger landsholdslæge Søren Kaalund.

- Det er vores vurdering, at smitten ikke er sket i lejren. Det skyldes, at alle tests onsdag var negative, og at Nadia Nadim blev isoleret fredag. Det giver meget kort inkubationstid, hvis hun skulle være smittekilden.

Landstræner Lars Søndergaard ærgrer sig over situationen.

- Den her pandemi har store konsekvenser for rigtig mange mennesker i verden, og nu er vi også ramt. Det er ærgerligt for holdet og specielt de tre smittede. Vi ønsker at passe mest muligt på hinanden og følger myndighedernes retningslinjer tæt, siger Lars Søndergaard.

Josefine Hasbo, Mille Gejl, Freja Thisgaard og Sara Holmgaard er blevet efterudtaget.

Danmark er allerede klar til EM-slutrunden i England i 2022, da de i oktober slog Italien på udebane.

