To danske planer i vasken

Der er ikke ret mange af landsholdsspillerne, der stadig svømmer rundt i den danske andedam.

19-årige Kathrine Kühl er faktisk den eneste markspiller med en dansk klub som arbejdsgiver, men planen om at vise sig frem på den store scene for Årets Kvindelige Talent 2021 er foreløbig blevet godt og grundigt spoleret af det røde kort mod Tyskland.

- Jeg har været mega ærgerlig, men det er også dumt at spilde min tid på at være ked af det og sur og frustreret. Det er ikke tit, man kommer til EM, så jeg kan lige så godt få det bedste ud af det, lød det fra Kathrine Kühl efter søndagens rolige træning i London.

- Jeg vil rigtig gerne til udlandet på et tidspunkt, men jeg stresser heller ikke over det, siger hun, men lægger samtidig ikke skjul på, at tanken om, at et godt EM på den centrale midtbane kunne bane vejen, har strejfet hende.

- Ja, det er selvfølgelig altid en bonus, hvis det kan bruges til det, ik'? Fokus har været på, at vi præsterer som hold, og hvis vi gør det, så er jeg også sikker på, det vil smitte af på os individuelt. Og så vil det jo også sende mig den rigtige vej forhåbentlig, siger FC Nordsjælland-spilleren.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Hun nåede kun 35 minutter på banen efter sin indskiftning i anden halvleg. Foto: Justin Tallis/Ritzau Scanpix

Var en del af planen

Og hun skulle med al sandsynlighed have spillet fra start mod Finland, hvis ikke hun havde set rødt dybt inde i overtiden i fredags.

- Hun var i hvert fald meget i spil til at spille på en eller anden position. Det havde passet rigtig fint til hende, lød det fra assistenttræner Kristian Mørch, der ikke lagde skjul på, at man nu må ændre planer.

- Det kan vi ikke nu, så nu kigger vi lidt på, hvordan vi så kan sætte det sammen. Vi er nødt til at kunne lidt mere i mellemrum mod Finland, fordi de i perioder vil stå lavere end Tyskland, forklarede han.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Kristian Mørch sender Kathrine Kühl mod udgangen. Hun kommer ikke til at spille tirsdag. Foto: Justin Tallis/Ritzau Scanpix

Har fået et gult kort

Hun fejrede 19 års fødselsdag i lejren i tirsdags, men trods sin unge alder er hun noteret for 16 landskampe. Men hun plejer altså ikke at skralde igennem på midtbanen og høste det ene gule kort efter det andet...

- Det er ikke mange. Jeg tror, jeg har fået et. Maks, siger hun grinende om antallet af gule kort i karrieren.

- Hvordan kan det så ske, at du får to på 35 minutter?

- Når pulsen er høj, og det hele kører... Tyskland er et godt fysisk hold, så det var vigtigt for mig, at jeg ikke blev overrumplet fysisk og fik sat mig i duellerne. Og at det så ender ud i to gule kort, det er selvfølgelig mega ærgerligt, men sådan er det.

Kathrine Kühl kan så glæde sig over, at hun allerede har gjort opmærksom på sig selv i udlandet. For tre måneder siden blev hun udpeget som det syvende største talent i verden af GOAL.

Og så venter der naturligvis også som minimum en sidste gruppekamp mod Spanien lørdag, hvor hun passende kan indhente lidt af det tabte.

Læs mere om EM-slutrunden i England:

Nadim-overraskelse lurer

Derfor bestiller hun tøjet alt for småt

Ond start for europamestrene

Forudsigelse var helt forkert

Peger på én ting efter øretæve

Danmark slagtet: To var til rotterne