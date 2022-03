To mere sikrer sig VM-billet

Med en sejr på 1-0 over Peru i den sydamerikanske kvalifikation har Uruguay sikret sig en billet til fodbold-VM i Qatar senere på året.

Også Ecuador er videre til slutrunden trods et nederlag på 1-3 til Paraguay natten til fredag dansk tid. Det var godt nok til at sikre en direkte billet, netop fordi Peru tabte til Uruguay, mens Brasilien vandt over Chile.

Trods et befolkningstal på under 3,5 millioner råder Uruguay over profiler som Luis Suárez, Edinson Cavani, Federico Valverde og José Giménez.

Der var derfor store forventninger til uruguayerne, der ikke er gået glip af et VM siden 2006.

I den sydamerikanske VM-kvalifikation er ti hold med, hvoraf de fire bedste spiller sig direkte videre til slutrunden, mens nummer fem skal ud i en playoffkamp mod et land fra den asiatiske kvalifikation.

Brasilien og Argentina var allerede videre som nummer et og to.

De sidste kampe i den sydamerikanske kvalifikation afvikles natten til onsdag i næste uge.

Her er Peru, Colombia og Chile stadig med i kampen om femtepladsen og en playoffkamp.

Peru ligger lige nu på femtepladsen med 21 point, mens Colombia ligger på sjettepladsen med 20 point og Chile på syvendepladsen med 19 point.

I den sidste kamp møder Peru Paraguay, mens Colombia møder Venezuela, og Chile møder Uruguay.

Uruguays VM-billet markerer et bemærkelsesværdigt vendepunkt for holdet efter en katastrofal periode i slutningen af sidste år, hvor uruguayerne tabte fire kampe i træk.

Det betød samtidig et farvel til den ikoniske træner Oscar Tabárez, der fik sparket efter 15 år på posten.

Hans efterfølger, Diego Alonso, har nu vundet tre ud af tre kvalifikationskampe og sikret VM-vinderne fra 1930 og 1950 en billet til Qatar.

I Brasiliens 4-0-sejr over Chile markerede Neymar sin tilbagevenden til det brasilianske landshold ved at score på et straffespark.

I kampen mellem Colombia og Bolivia sørgede Luis Díaz, Miguel Borja og Mateus Uribe for en 3-0-sejr, hvormed der fortsat er håb for colombianerne om at komme med til VM.