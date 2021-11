Tør ikke sige Schmeichel imod

På nærmest rekordtid er han blevet Danmarks nye fodbolddarling, 24-årige Joakim Mæhle.

For 15 måneder siden total ukendt i landsholdssammenhæng. Nu en hjørnesten og nøglespiller under Kasper Hjulmand.

Han har således spillet 15 af årets 16 kampe. Siden debuten i september sidste år har han fået 21 af de 24 landskampe, Kasper Hjulmand har stået i spidsen for Danmark.

Daniel Wass og Joakim Mæhle scorede målene, da Danmark vandt 2-0 over Skotland i september i Parken. Foto: Lars Poulsen.

- Jeg nyder den tillid og tro, landstræneren har vist overfor mig. Han er en kanontræner, og selv om jeg kun har været med lidt over ét år, føler jeg mig som en fast bestanddel af landsholdet, siger den sympatiske nordjyde.

Joakim Mæhle er på mange måder blevet ham danskerne sætter sin lid til, når de offensive kræfter ikke slår til. Som mod Østrig, hvor han med sin scoring efter pausen blev matchvinder i 1-0 sejren.

Med sin åbenhed, sin imødekommenhed og det glade smil er nordjyden i sandhed blevet symbolet på landsholdets enorme popularitet og optur.

Joakim Mæhle efter scoringen til 3-0 mod Wales i 1/8-finalen ved EM. Foto: Lars Poulsen.

For det er nemlig Mæhle, der løber solo rundt og giver en Fenerbahce-hilsen til tribunerne i Parken, når Danmark har vundet en landskamp.

- Når vi står der efter kampen, kan jeg jo ikke sige Kasper Schmeichel imod, når han siger, at jeg skal ud og løbe rundt om banen.

- Ellers begynder han at komme efter mig. På den måde handler det også om at høre efter som en af de unge i truppen, siger Joakim Mæhle med et skævt smil.

Nu står han med imponerende syv scoringer efter blot 21 landskampe, og det er faktisk flere mål end tidligere landsholdsspillere som Christian Poulsen, Michael Krohn-Dehli og Jesper Grønkjær aldrig nåede på trods af væsentlig flere landskampe.

Joakim Mæhle er blevet et kæmpe hit hos danskerne. Foto: Lars Poulsen.

Joakim Mæhle fra Danmarks 5-0 sejr over Israel. Det var en af de kampe, hvor han ikke kom på scoringslisten. Syv scoringer i 21 landskampe er foreløbig status. Foto: Lars Poulsen.

- Jeg har en mere offensiv og fri rolle på landsholdet i forhold til i Atalanta, hvor mit fokus har været langt mere på det defensive arbejde, forklarer Joakim Mæhle.

Det ses også på scoringstavlen på klubholdet, hvor han stadig har det første mål til gode efter snart ét år i klubben.