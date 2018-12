Tog al opmærksomheden i sommer: Nu kommer Eriksen med afsløringen

Christian Eriksen kan på lørdag blive kåret til årets mandlige fodboldspiller for femte gang ud af de seneste seks år.

I forhold til sidste år er to ting dog anderledes for Tottenham-danskeren. Han har været med til VM, og han er blevet far. Spillerforeningen har talt med ham om sidstnævnte oplevelse, og her afslører han blandt andet navnet på sin søn.

- Når du kommer hjem til familien - nu med Alfred - så er det helt anderledes. Fodbold fylder stadig det meste, det er trods alt stadig det, man lever af og går op i, siger Eriksen.

- Men man slår lige hjernen fra, når man kommer hjem og ser både Sabrina og den lille. Så bliver det bare anderledes. Man tænker kun på, hvordan de har haft det, siger Eriksen.

Hør @ChrisEriksen8 fortælle om sin nye rolle som far



Eriksen er nomineret til Årets Mandlige Fodboldspiller til #Sport2018 #pldk #coys #pl pic.twitter.com/sqb7MKwwcP — Spillerforeningen (@Spillerforening) 31. december 2018

Christian Eriksen med kæresten Sabrina Kvist Jensen i marts 2017. Nu er der tre i familien. Foto: Lars Poulsen/Polfoto

Christian Eriksen afslører navnet på sin søn. Foto: Eddie Keogh/Ritzau Scanpix

Eriksen fortæller, at han somme tider sover på gæsteværelset om natten, hvis sønnike har været lidt urolig. Alt i alt er han dog glad for at være blevet far.

- Det er nyt, men godt nok sjovt og spændende. Jeg tror, alle der er blevet fædre og forældre, de ved, at når man får et barn, så ændres det meget hurtigt. Alle ens tanker er noget, der kun fokuserer på en lille person

- Den person skal vi sørge for kommer til at leve godt - sørge for at gøre det ene og det andet - og det er faktisk meget behageligt, siger Eriksen.

Op til VM-slutrunden talte alle om Eriksens søn, der blev født 4. juni. Dengang mente Eriksen dog, at det var sjovere at lade være med at fortælle navnet, men det er altså Alfred.

