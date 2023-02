Tog fat i direktør: - Blev for voldsomt

Hvis det danske landshold igen skal afsted til en slutrunde i et land, der ikke overholder menneskerettighederne, så skal det være højere magter i DBU, der tager sig af sådanne spørgsmål. Peter Møller afviser, at hans formand - Jesper Møller - blandede sig for sent i Qatar

- Hvis der bliver noget med menneskerettigheder, så vil jeg sige: 'Det skal du snakke med andre folk end mig om'.

Sådan lyder det fra Peter Møller, da Ekstra Bladet sætter ham stævne flere måneder efter slutrunden i ørkenstaten.

For Dansk Boldspil Unions håndtering af Qatar-debatten slog fejl.

Det har fodbolddirektør Peter Møller allerede slået fast, efter at forbundet i fællesskab har evalueret det mildest talt skuffende VM. Og over for bold.dk bekræftede han i sidste uge, at 'det er dem, der sidder i DBU's bestyrelse, og som tegner den politiske linje', der i fremtiden skal tage sig af spørgsmål om eksempelvis menneskerettigheder.

En af dem er DBU-formand Jesper Møller, der først senere i Qatar valgte at tage imod spørgsmål fra journalister.

- Er det (citatet til bold.dk, red.) en kritik af Jesper Møller?

Annonce:

- Det, jeg mener med det, er, at når vi er afsted til slutrunder, så skal vi skabe resultater. Det skal spillerne. Det skal landstræneren. Og det skal jeg, siger Peter Møller til Ekstra Bladet.

- Det er godt, at vi har et forbund, der er kritisk og går imod FIFA, når der er behov for det, men det skal hverken jeg, spillerne eller landstræneren gøre. Når det gælder politiske emner, er der nødt til at være nogen, der står foran os, som griber den taktstok.

- Altså Jesper Møller?

- Jeg kan sige, at et godt eksempel er, da Jesper Møller tager fat i mig og spørger, om vi skal holde det pressemøde, fordi han synes, det er blevet for voldsomt. Det siger jeg selvfølgelig ja til. Det vil være en rigtig god idé. Fremover skal vi holde fast i det setup og ikke begynde at udtale os om alt muligt. Andre skal tage sig af den politiske del.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Lars Poulsen

Kom frem fra skjulet

Efter flere ugers tavshed stillede DBU-formanden sig nemlig til rådighed for pressen 23. november, da balladen om det omdiskuterede One Love-armbind for alvor rasede.

Annonce:

Op til da havde blandt andre Ekstra Bladet forsøgt at få Jesper Møller i tale, men i hans fraværet var det flere gange Peter Møller, administrerende DBU-direktør Jakob Jensen, Kasper Hjulmand eller sågar spillerne, der fik spørgsmål, hvor de skulle forholde sig til politiske emner.

- Kan du forstå, at nogen mener, at Jesper Møller skulle have trådt til tidligere i Qatar?

- Det kan jeg godt forstå, men det var egentlig ikke sådan, det var. Inden vi tog til VM, der sagde vi til jer journalister, at I dernede (i Qatar, red.) ikke kan forvente, at spillerne taler om menneskerettigheder, men lige præcis det var vi ikke gode nok til at håndtere.

- Fordi vi ønsker at være et åbent forbund, gjorde vi det jo sådan, at jeg og Jakob Jensen stillede os til rådighed i mixed zone, så vi kunne besvare politiske spørgsmål.

- Det skal ikke lyde, som om det her var skyld i, at vi ikke klarede os godt under VM. Nej, de, der tager afsted til en slutrunde, skal koncentrere sig om fodbolden, og så er der andre, der tager sig af den mere politiske del.

- Mener du, at Jesper Møller blandede sig for sent?

Annonce:

- Han er min formand. Skulle jeg begynde at kritisere ham? Jeg vil ikke begynde at fortælle, hvad Jesper skal stille op til, og hvad han ikke skal stille op til. Grunden til, at det her skete, var, fordi vi selv havde sagt, at vi stiller os til rådighed. Jakob Jensen stod der også på vegne af Jesper Møller, og vi troede, at det var det rigtige dengang, men det var det ikke.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: Lars Poulsen

Endnu ingen planer

VM-slutrunden i 2030 kan meget vel havne i Saudi-Arabien, og hvis Danmark kvalificerer sig, kan DBU ende med at stå i en lignende case som i Qatar.

Én ting er helt sikkert, som Peter Møller siger det. Her skal det ikke være ham, landstræneren eller spillerne, der besvarer politiske spørgsmål.

- Hvordan skal det setup konkret se ud? Har I allerede gjort jer nogen tanker om det?

- Det har vi ikke. Men hvis der bliver noget med menneskerettigheder, så vil jeg sige, at 'det skal du snakke med andre folk end mig om'.

- Det er ikke for at være arrogant, eller fordi jeg ikke vil være åben, men fordi det ikke er min opgave.

Annonce:

- Jeg brugte for meget tid på det i Qatar. Kasper (Hjulmand, red.) brugte for meget tid på det, og det var tid, der skulle have været brugt på spillerne. Vi brugte alt for mange kræfter på det andet, og det duer simpelthen ikke næste gang.