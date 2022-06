Topspiller får nok: Tyrer flaske efter dommer

Armensk profil blev så hidsig over en offsidekendelse - eller mangel på samme. Og så opdagede han en plasticflaske bag målet

Ambitionen var at følge op på den overraskende premieresejr over Irland med en ny triumf ude mod Skotland onsdag aften.

Sådan gik det ikke for Armeniens oprykkere i Nations Leagues næstbedste lag.

2-0 tabte kaukasierne på to skotske scoringer før pausen.

Helt galt syntes det at gå lige inden pause-teen, da Scott McKenna fik bolden over stregen. I et anfald af afmagt og raseri fandt udeholdets Arman Hovhannisyan en plasticflaske bag målet og tyrede efter bedste evne ud mod linjedommeren.

Han ramte ikke, hvad han havde sigtet efter, men intentionen var ikke til at tage fejl af. Og hvad værre var for Hovhannisyan: Det blev filmet.

Armeniens delegation fra spillere og helt ud på tilskuerpladserne følte sig snydt. Der var offside, mente de. Og derfor skulle linjedommeren straffes med en plasticflaske. Hvorvidt Hovhannisyan havde tænkt sig at skade manden, eller om han bare ville strejfe ham, mangler vi endnu at få klarlagt.

Men gal var han.

'...utroligt!'

I første omgang ignorerede dommer Sebastian Gishamer de sure armenere. Men føre det igennem kunne Gishamer dog ikke, så han rendte ud til VAR-skærmen og fik set, at der var et par millimeter af McKenna, der var på den forkerte side af offsidelinjen, og så blev målet annulleret.

VAR-rummet glemte dog helt at se Hovhannisyans flaskekast, så han slap for tiltale. Der var ikke engang en røffel fra Gishamer. Heller ikke selvom skotternes John McGinn forsøgte at forklare det. For McGinn havde set Hovhannisyan kaste flasken.

- At samle en flaske op og bare tænke tanken, at den skulle kastes mod en dommer, og så derefter at slippe afsted med det ...utroligt!, sagde den tidligere skotske landsholdsspiller James McFadden i tv-studiet.

- Vi har VAR, de har kameraer og alt muligt. De burde da kigge på det, sagde han tydeligt forarget.

Så må vi se, om UEFA vælger at gøre noget ved det efterfølgende. Hovhannisyan fik lov at spille kampen til ende.

Og Skotland fik lidt oprejsning, efter de forleden tabte VM-kvalifikationskampen på samme bane til Ukraine.

