Topsponsor suspenderer DBU-aftale

Arbejdernes Landsbank står ikke på fodboldlandsholdets trøjer, når Kasper Hjulmand for første gang samler sine tropper 31. august forud for de to kampe i Nations League mod Belgien og England.

Det er konsekvensen af den nye kviklånslov, hvor banker og spiludbydere ikke må optræde sammen på hverken trøjer, sponsorvægge eller på bandereklamer.

Loven trådte i kraft 1. juli, og selvom Arbejdernes Landsbank ikke formidler kviklån, er loven skruet sammen på en sådan måde, at det er bankerne, som straffes hårdest, hvis den nye lov ikke overholdes.

Arbejdernes Landsbank har ellers stået på landsholdets trøjer siden sidste forår i forening med Oddset, som er den anden trøjesponsor i DBU.

Men nu bliver det kun Oddset, der optræder på træningstrøjerne i forbindelse med de to forestående landskampe.

Arbejdernes Landsbank og Oddset optræder ikke sammen på landsholdets trøjer forud for kampene mod Belgien og England. Arbejdernes Landsbank har suspenderet aftalen med DBU. Foto: Lars Poulsen.

Kræver hurtig løsning

- Vi har suspenderet samarbejdet med DBU. Det har vi gjort i forbindelse med de to kampe i september. Vi får økonomisk kompensation og har aftalt, vi evaluerer situationen med DBU meget snart.

- Hvis der ikke kommer en meget hurtig løsning, er der for os ingen grund til, vi fortsætter som sponsor for landsholdet, siger Peter Froulund, der er branding- og kommunikationsdirektør i Arbejdernes Landsbank, til Ekstra Bladet.

Banken har gerne villet prøve sagen ved en domstol, men har respekteret, at DBU ikke har ønsket den løsning på nuværende tidspunkt.

- Vi har de seneste dage fået rigtig mange positive tilkendegivelser, og det er vi glade for. Men det ændrer ikke loven. Nu vil vi gerne se politisk handling.

- Den senere tid har vi brugt rigtig meget tid på den her sag, og det ønsker vi ikke i fremtiden. Nu vil vi have afklaret, om den nuværende lov er gældende i fremtiden, eller om loven bliver ændret, pointerer han.

Arbejdernes Landsbank blev en af de store sponsorer i DBU i marts sidste år. Banken har en aftale, der løber til og med VM-slutrunden i 2022 i Qatar. Men den aftale kommer altså kun til at løbe videre, hvis den nuværende suspendering bliver ophævet.

Skadeligt for dansk idræt

Hos DBU er man ærgerlig over, at aftalen med en af unionens store sponsorer, Arbejdernes Landsbank, nu er suspenderet, men der er forståelse for, at banken har truffet den beslutning.

- Vi håber, at politikerne på Christiansborg hurtigt vil kigge på lovgivningen. Den måde lovgivningen her bliver fortolket på, rammer sportens verden på en uhensigtsmæssig og skadelig måde. Nu håber vi erhvervsministeren og det politiske flertal vil handle hurtigt.

- Den lovgivning, vi ser nu, er meget skadelig for hele Danmarks idrætsverden, siger DBUs kommunikationschef Jakob Høyer.

