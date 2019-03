Tordner mod Tøfting: Det er virkelig dumt!

BASEL (Ekstra Bladet): Stemninger var sådan set rigtig fin, da Åge Hareide sammen med Simon Kjær og Kasper Schmeichel stillede op til det sidste pressemøde på St. Jakob-Park før aftenens kvalgyser mod Schweiz.

Lige indtil landstræneren blev bedt om at forholde sig til den kritik, som Ekstra Bladets fodboldekspert, Stig Tøfting, diskede op med søndag, hvor han kaldte landsholdets stime på 25 kampe uden nederlag for ’ren Brian Nielsen’ med henvisning til kvaliteten af Danmarks modstandere.

Så røg mundvigene sydpå, og nordmanden kunne ikke skjule, at vreden ulmede under overfladen.

- Vi har jo bare mødt begge VM-finalister, der må være de stærkeste hold i verden. Men hvis folk er så dumme, at de ikke kan se det, så burde de slet ikke skrive noget. Det er virkelig dumt, tordnede Hareide, mens de lokale schweizere undrede sig over den danske ordkrig.

De havde selvfølgelig heller ikke læst Tøftings klumme, hvor ’Plæneklipperen’ skød med skarpt.

- OK, Tysklands reserver, Frankrig med håndbremse og Kroatien er naturligvis også på listen, men jeg synes, vi er i Super-Brian-afdelingen. Og for at det ikke skal være løgn, så er Danmarks næste venskabskamp i oktober mod Luxembourg.

- Sat på spidsen, så vil jeg i øvrigt også hellere se boksebamsen end det øjeblikkelige danske landshold, skrev han.

En kritik, der slet ikke bider på Åge Hareide.

- Vi spiller mod svage hold, og vi spiller mod stærke hold. De fleste hold møder vi i kvalifikationsgrupper, slutrunder og Nations League. Vi kan ikke selv vælge hvilke hold, vi spiller mod. Det er mærkeligt, hvis man ikke ved det, forklarede han og fortsatte.

- Og hver gang vi vinder, så siger man, at vi har besejret et svagere hold. Nu skal vi møde Schweiz, der er nummer otte i verden og er tophold i Europa. Det er ikke et svagt hold. Det er et virkelig godt hold. Men nu må vi se, lød afskedssalutten.

Foto: Olivia Loftlund

Hjemme i Danmark tager Stig Tøfting landstrænerens modangreb i stiv arm.

- Han er sin gode ret til at kalde mig dum. Det er en mand, der ikke har lyst til at spille venskabskampe, og som mener, at Christian Eriksen er bedre end Michael Laudrup. Mere har jeg sådan set ikke at sige til det, lyder det fra Stig Tøfting, som ikke har i sinde at lægge låg på sine holdninger i fremtiden.

Så måske er det ikke sidste gang, at Danmarks landstræner og Ekstra Bladets bidske fodboldvagthund krydser verbale klinger.

