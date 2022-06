Tossede seere: 'Hvad helvede sker der?'

Under landskampen mod Østrig kunne flere danske fans ikke se den første halve time hos tv-udbyder Allente. Dagen derpå lægger Allente sig fladt ned, men lover ikke en kompensation

Andreas Skov Olsen sprudlede, Jonas Wind var i sit es, og Pierre-Emile Højbjerg var ... ja, Pierre-Emile Højbjerg.

Men det var ikke alle, som havde sat sig til rette foran tv-skærmen mandag aften, der kunne se de danske landsholdsstjerner slå Østrig 2-0.

På tv-udbyderens Allentes Facebook-side væltede det ind med kommentarer fra utilfredse landsholdsfans, der missede den første del af opgøret.

'Hvad helvede sker der, Allente? - få nu styr på det signal så man kan se landskamp, det er under al kritik', skriver Ib Kramer Sørensen.

'Det er bare ikke godt nok. Glæder mig til kompensation for det her. Mindre kan ikke gøres,' skriver Dorte Høgsberg Dølby.

'Kan I overbevise mig om, hvorfor jeg skulle have lyst til at betale min regning nu til den første. Jeg og tilsyneladende mange andre får ikke det, vi betaler for,' skriver Brian Hansen.

Flere danskere kunne ikke se den første halve time og gik derfor glip af Jonas Winds mål efter 21 minutter. Foto: Lars Poulsen

Tv-udbyder Allente svarer på kritikken og beklager.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kom med i Parkens kulisse - se alle billederne.