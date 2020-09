Total omvæltning for danske tv-seere

Når Danmark lørdag aften møder verdens bedste fodboldnation, Belgien, i Parken, er det første landskamp, siden YouSee droppede samarbejdet med Discovery fra årsskiftet.

Derfor kommer mange tv-kunder hos YouSee lørdag aften forgæves til at lede efter landskampen på deres fladskærm med stjernenavne som Lukaku, Hazard, Mertens, når de møder de danske stjerner: Christian Eriksen, Yussuf Poulsen, Simon Kjær samt Kasper Schmeichel i Parken.

Kasper Hjulmand skritter Parken af forud for den afsluttende træning op til landskampen mod Belgien. Foto: Lars Poulsen.

1,1 mio. forsvandt

Du skal have investeret i et Dplay-abonnement for at få landskampen hjem i stuen som YouSee kunde.

Ved årsskiftet havde YouSee hele 1,1 millioner kunder, som nu reelt er afskåret fra at se landskampen lørdag aften, fordi Discoverys kanaler – Kanal 4, 5, 6 og 9 - blev smidt ud af tv-pakkerne.

Og det har i sandhed påvirket, hvor mange der kigger med. Siden årsskiftet har seertallene været katastrofale til kampene i Superligaen på Discoverys kanaler. Discovery viser to kampe hver uge – andet- og femtevalget.

Der har været tale om et fald på op imod 40 procent i forhold til tidligere. Til Brøndbys kampe har seertallene i flere tilfælde været nede at kysse 30.000 seere, hvilket er meget lavt, fordi Brøndby normalt er én af de mest attraktive tv-mandskaber i Superligaen.

Andre kampe har været nede at ramme 20.000 seere. Da SønderjyskE og Lyngby mødtes i den betydningsløse kamp i gruppespillet så blot 6000 med på en af Discoverys kanaler.

Kasper Hjulmand i samtale med Kasper Schmeichel og Yussuf Poulsen i Parken. Foto: Lars Poulsen.

Når ud til en tredjedel

Og det er en verden til forskel fra de seertal, som Kanal 5 havde, da Danmark kvalificerede sig til EM-slutrunden efter 1-1 mod Irland i november sidste år i Dublin.

Her så 1,35 mio. seere med på Kanal 5. Det var det næstmest sete program i Kanal 5s historie. Men dengang kunne YouSees kunder også se med. Det er de afskåret for lørdag aften og i fremtiden.

Kanal 5 når i dag blot ud til rundt regnet en tredjedel af danskerne, der modtager tv-signalet via antenne, kabel eller parabol. Den seneste opgørelse fra uge 35 for adfærdsbestemt penetration, hvor mindst én i husstanden skal have set kanalen inden for seks måneder, viser TV 2 når ud til 78,8 procent af danskerne, TV 3 rammer 68 procent, mens Kanal 5 er helt nede på 31,6 procent af danskerne.

Afgørelse forude

I øjeblikket er landsholdsrettighederne i udbud. Discovery har det danske landshold frem til sommeren 2022.

Det er uvist om de stadig er med i kampen om de kommende landsholdsrettigheder. Men der ventes tæt kamp om at sikre sig den eksklusive rettighed.

En afgørelse står lige for, hvem der sikrer sig rettighederne til landskampene fra 2022-2028. Udover det danske landshold handler det også om rettighederne til EM-slutrunden i 2024 og 2028.

Det ventes afgjort i den kommende uge, hvem der sikrer sig rettighederne for perioden 2022-2028.

Se også: TV-krig om landsholdet

Lønningerne styrtdykker i Brøndby