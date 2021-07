Tottenham lokker

Ved VM i 2018 blev det ikke til et eneste minut på banen for Jannik Vestergaard.

Denne gang har den lange Southampton-stopper spillet en helt anderledes central rolle i det tremandsforsvar, der blev løsningen, da Kasper Hjulmand skulle rokere efter Christian Eriksens dramatiske exit fra turneringen.

Derfor har manden, der 'lagde op' til Joakim Mæhles kongeassist mod Tjekkiet, næppe haft megen tid til at spekulere over klubfremtiden i de seneste uger.

Der er ellers nok at spekulere over.

Vestergaard har nemlig kun et år tilbage af sin kontrakt med Southampton og står derfor overfor et vigtigt karrierevalg.

En mulighed er at forlænge og blive i de trygge rammer.

Han kan også vælge at lade sin kontrakt løbe ud, men ingen ved, om hans navn er lige så varmt om et år.

Men hvis Jannik Vestergaard skal prøve sig af på endnu større adresser, så får den 28-årige EM-profil næppe en bedre mulighed end nu, hvor han ovenpå sin bedste sæson i Premier League har skabt reel interesse fra større klubber.

Tottenham, der har landsmanden Pierre-Emile Højbjerg i stalden, har længe lignet en seriøs bejler.

Efter en rædselssæson skal der skabes et nyt slagkraftigt mandskab i Nord-London.

Ikke mindst i forsvaret er der brug for nye stærke kræfter. Blandt andet, fordi belgiske Toby Alderweireld har meddelt, at han vil væk.

Udefra har det været svært at gennemskue, hvad der skulle ske i Tottenham, der inden ansættelsen af Nuno Espirito Santo og sportsdirektøren Fabio Paratici var uden en sportslig ledelse i mere end to måneder.

Jannik Vestergaards præstationer ved EM har næppe svækket interessen. Foto: Lars Poulsen

Men interessen for Jannik Vestergaard har alligevel været konstant og er ikke formindsket af nyansættelserne.

Og selvom der også er interesse fra klubber i Spanien, Tyskland og Italien, så ligner Spurs ifølge Ekstra Bladets oplysninger i den grad førerhunden i koblet af bejlere.

Southamptons manager, Ralph Hassenhüttl, understregede før sommerferien, at han ikke vil af med Vestergaard, men ifølge normalt velinformerede The Athletic er Southampton allerede begyndt at spejde efter en afløser.

Så vejen til et skifte kan være ved at blive banet.

Imens nyder Jannik Vestergaard den aktuelle EM-succes, der uden tvivl placerer flere lodder i hans vægtskål, når der skal forhandles med interesserede klubber den kommende tid.

Her vil en sejr over England på onsdag kun give ham bedre kort på hånden, selvom det med garanti ikke er det, han har på nethinden, når der fløjtes op på Wembley.

Han har nemlig travlt med at nyde øjeblikket.

- Det har altid været stort at repræsentere mit land, og at spille i et fyldt Parken har altid været en drøm for mig siden jeg var lille og sparkede på mål på legepladserne i København, fortæller han.

- At få lov til det i en slutrunde, det er noget, jeg meget sent vil glemme. Men vi har gang i noget, der er større end den enkelte spiller. Det er det, der glæder mig mest, siger Jannik Vestergaard, der kun får mere at glæde sig over, hvis Danmark tager det sidste skridt mod finalen mod England på onsdag.