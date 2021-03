Totti fortryder spytklat

Francesco Totti har opnået mere på en fodboldbane end de fleste.

Den nu 44-årige italiener nåede at spille 25 sæsoner spillede i Roma, hvor han er noteret for 786 kampe, og hans storslåede karriere omfattede også 58 landskampe, en VM-titel, et italiensk mesterskab og to pokaltitler.

'Kongen af Rom' var tilbedt og feteret, og den elegante offensiv-spiller ville ikke gøre mange ting anderledes, hvis han skulle gennemleve det hele igen.

Men der er dog et par ting, han fortryder fra sine mange år i fodbold, indrømmer han i et interview med Corriere dello Sport.

Den ene er det fandenivoldske spark, han fuldstændig vanvittigt fældede Mario Balotelli med i den italienske pokalfinale mod Inter i 2010. Det fik han naturligvis rødt kort for.

Den anden hændelse har dansk islæt og involverer Christian Poulsen, og den faldt ved den indledende gruppekamp mellem Danmark og Italien ved EM i 2004.

Her fik italieneren nok efter en stribe hårde dueller med danskeren, og han spyttede ham derfor i hovedet.

Flere gange i løbet af kampen stødte Totti og Poulsen sammen. Foto: Fernando Llano/AP/Ritzau Scanpix

- Igennem næsten 30 år har jeg begået mange fejl. Men frisparket mod Balotelli og spytklatten mod Poulsen, det var de værste, jeg kunne begå, og det ligner mig ikke. Jeg kan stadig ikke forklare, hvorfor jeg gjorde det.

- Det er måske kun dem, der selv har været på en fodboldbane, der kan forstå eller forklare det. Det er en anden dimension. En tilstand, hvor du kan opleve humør og opførsel, der ikke er normale for dig, siger Francesco Totti, der i 2018 i sin bog også tog afstand fra sin egen handling ved det EM.

Resultat af Tottis spytklat i 2004 blev kun et gult kort. Men DBU klagede, og Totti blev efterfølgende idømt tre spilledages karantæne. Det betød såmænd, at det også blev hans eneste kamp ved det EM.

For han kunne nemlig ikke nå at afsone tre karantænedage, inden Italien måtte rejse hjem. I øvrigt efter at Danmark og Sverige efter et 2-2-resultat havde sendt dem ned på gruppens tredjeplads og dermed ud i mørket.