Træner røber: - Sur på Damsgaard

Mikkel Damsgaard fik for alvor vist sig frem for fodbold-Europa under sommerens EM, og i semifinalen mod England fik han med et flot frisparksdrøn også vist, at han besidder en meget god sparketeknik.

Det kom imidlertid ikke bag på Claudio Ranieri, der i sidste sæson trænede den 20-årige dansker i Sampdoria.

Til gengæld var det ikke ofte, at Mikkel Damsgaard viste sine frisparksevner frem i den italienske klub i den forgangne sæson. Og det var noget, der til tider gik cheftræneren Claudio Ranieri på.

- Da jeg så, at han tog frisparket, tænkte jeg, 'Hvis det går over muren, scorer han.' Han øvede ofte frispark til træning i Sampdoria, og han var også ret god der.

- Jeg blev dog sur på ham somme tider, fordi han i kampe altid lod sine holdkammerater tage dem, siger den nu tidligere Sampdoria-boss ifølge Football Italia til det italienske medie Il Secolo XIX.

Claudio Ranieri tilføjer også, at han er imponeret over Damsgaards udvikling.

- Han er en komplet midtbanespiller, og han er blevet bedre med hensyn til personlighed og selvtillid og med den måde, han dikterer tempoet på, lyder det fra den 69-årige trænerveteran.

Mikkel Damsgaard spillede 37 kampe for Sampdoria med to mål og fire oplæg til følge i sin debutsæson i den italienske Serie A. Efter hans præstationer ved EM rygtes han nu til større klubber såsom FC Barcelona, Juventus og Tottenham.

