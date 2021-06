Træner slagtes efter chokexit: Gå af nu!

Gå af eller bliv fyret.

Sådan lyder den klare besked til landstræner Frank de Boer fra de hollandske medier og fans, efter at Holland tabte 0-2 til Tjekket i ottendedelsfinalen til EM søndag.

Hele 91 procent af læserne hos den hollandske avis Algemeen Dagblad mener, at Frank de Boer enten skal gå selv eller blive fyret efter exiten fra EM.

'Oranje betaler prisen for de Boers dumhed' lyder den hårde konstatering i en anden stor hollandsk avis De Telegraaf.

Frank de Boer blev hentet ind til jobbet i efteråret sidste år, da den daværende træner Ronald Koeman valgte at forlade landsholdsposten for at blive cheftræner i FC Barcelona. Algemeen Dagblad langer ud efter det valg.

'KNVB (det hollandske fodboldforbund, red.) kan give sig selv skylden for, at det endte sådan. Efter Ronald Koemans pludselige afgang fik forbundet aldrig forhandlet med en træner fra øverste hylde. I stedet valgte direktørerne en træner med en ødelagt karriere,' skriver avisen.

Frank de Boer blev ansat som hollandsk landstræner i efteråret få måneder efter at være blevet fyret i den amerikanske klub Atlanta United. Foto: Attila Kisbenedek/Ritzau Scanpix.

Overvejer fremtiden

Efter det skuffende nederlag blev Frank de Boer spurgt ind til, om han stadig vil fortsætte i jobbet som hollandsk landstræner.

- Jeg behøver ikke at svare på det nu. Jeg vil tænke over det i de kommende uger, sagde Frank de Boer til den hollandske TV-station NOS efter kampen.

Frank de Boer har kontraktudløb efter VM i 2022.

Tjekkiet skal efter sejren møde Danmark i kvartfinalen i Baku på lørdag klokken 18.

