Træneren flyttede hjem til Jacob

De unge landsholdsspillere tager i højere grad fat om deres karriere i stedet for at slå op i banen

Jacob Bruun Larsen kunne mærke, at noget var galt.

Han var ikke der fysisk, hvor han gerne ville.

I januar 2020 blev han solgt til Hoffenheim for knap 70 mio., men et år senere måtte han ud på leje til den belgiske storklub RSC Anderlecht, selvom han også var et emne i hjerteklubben FC København.

Efter den ærgerlig start i Hoffenheim, hvor tingene var hektiske med blandt andet en trænerfyring, tog han skeen i egen hånd og hyrede en fysisk træner i januar. Han endte med at bo under samme tag som danskeren i hen mod et halvt år.

- Det er efterhånden blevet min gode kammerat, efter vi har boet sammen.

- Han rejste hjem engang imellem, for han har også familie herhjemme i Danmark, siger Bruun Larsen til Ekstra Bladet forud for U21-landsholdets kvartfinale mod Tyskland, som spilles mandag.

Dansk EM-kvartfinale Hvem: Danmark-Tyskland Hvad: U21-EM's kvartfinale efter dansk dominans i gruppespillet, der endte med tre sejre og en samlet målscore på 6-0. Hvor: Sóstói Stadion i Szekesfehervar, Ungarn. Hvornår: Mandag 31. maj kl. 21. Følg med på ekstrabladet.dk eller DR1.

Han forklarer, at samarbejdet gav ham nogle procenter rent fysisk, som han havde brug for.

- Det er også derfor, at jeg har kunnet spille 90 minutter uden at have fået så meget spilletid inden. Det har været sindssygt fedt.

- Det har selvfølgelig nogle lange dage, for nogle gange har det været før træning, og nogle gange har vi taget en session eller to efter træning.

Assistenten Steffen Højer giver input til Bruun Larsen. Foto: Emil Agerskov

Hvad betyder det for dig at tage hånd om din karriere på den måde?

- Jeg skal bare have det maksimale ud af det, og hvis man kan gøre lidt ekstra, så er det en gode ting at kunne. At hente en procent her og der giver virkelig meget på den lange bane.

Og det handlede ikke bare om at jerne igennem, for der var lige så stort fokus på restitution, skadeforebyggelse, mad, søvn og vejrtrækningsøvelser.

Var det ikke lidt indgribende at have en anden person hjemme hos sig?

- Jeg kender ham godt, for jeg har trænet med ham i pauser, og han kender også min familie. Det var meget naturligt.

Foto: Emil Agerskov Troede ikke på det Men Bruun Larsen er ikke den eneste U21-landsholdspiller, der har gjort noget på egen hånd for at vinde procenter over for konkurrenterne. Angrebskollegaen Nikolai Baden har i snart halvandet år haft hjælp af en mentaltræner, selvom han var rimelig skeptisk over for den slags. - Jeg har altid tænkt: 'Hvad skal man bruge det til?' Jeg mente, at jeg var fint stabil. - Men han er helt sikkert en faktor for, at det er gået så godt i denne sæson, siger 'Futte'. Her et udpluk fra en samtale mellem angriberen og mentaltræner Henrik Hjarsbæk. Man kan bladre ved at trykke på pilen i siden: - Det handler om at få vendt det negative til noget positivt. Vi sætter os mål på kort og lang sigt. Med den nylige succes er der blevet arbejdet på at nå så højt op som muligt, selvom langtidsmålet med 16 sæsonscoringer for WSG Tirol blev overgået med to. I Juventus, som nu har lejet ham ud, var det en anden snak. - Det var fint i Italien, men der var også lidt tidspunkter, hvor jeg havde svært ved det. Så skulle jeg tackle den modgang, der var, for det er en speciel kultur i Italien, og det var en stor klub, jeg var i. Læs mere om det Juventus-exit, som Baden forventer herunder: Dansker på vej mod Juventus-exit

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Vi kan gå hele vejen

Danmark har tabt til Tyskland de seneste tre slutrunder, men det er omsonst at tale om, når der helt naturligt er så stor udskiftning på et U21-landshold.

Danskerne er ubesejret siden den tidligere Barcelona- og Brøndby-ansatte Albert Capellas overtog holdet. I den periode er det blevet til 12 sejre og tre uafgjorte.

- Vi leder aldrig efter undskyldninger, og vi har altid en plan for at lykkes, siger spanieren,der har respekt for tyskerne, men fokuserer på de danske chancer i EM-kvartfinalen.

Spillerne er heller ikke bange for Tyskland, der halsede sig videre fra det indledende gruppen, mens danskerne gjorde rent bord.

Kan I tage de tyskere?

- Selvfølgelig kan vi det, siger Nikolai Baden.

- Jeg tror, vi kan gå hele vejen, der suppleres af Jesper Lindstrøm fra Brøndby.

- Det er ikke en kamp, vi ikke kan vinde. Jeg synes, vi har et bedre hold.